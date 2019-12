Greta y su superpoder

Greta Thunberg no les cree. Nada. Los políticos se reúnen, firman acuerdos, dan discursos. Pero el planeta sigue calentándose y, si nos basamos en los pronósticos más desalentadores, estamos por cruzar un punto sin retorno. Eso significaría el fin de miles de especies, la muerte de millones de personas y un cambio radical en la manera en que vivimos. Si sobrevivimos...

No hay otros datos. Lo que falta es un sentido de urgencia. Y eso es precisamente lo que está aportando Greta, una adolescente sueca que se dio a conocer con sus protestas contra la inacción de los políticos, todos los viernes por la tarde, frente al parlamento de su país. Lo que comenzó como una decisión personal se ha tornado en un movimiento mundial.

El reciente discurso de Greta en Madrid, en una conferencia de Naciones Unidas (COP25), fue brutal. Acusó a los principales líderes del mundo de no hacer nada para enfrentar el cambio climático. Y se los dijo así: “Nuestros líderes no se están comportando como si estuviéramos en una emergencia. En una emergencia tú cambias tu comportamiento. Si hay un niño parado en la mitad de una calle y ves los carros pasar a alta velocidad, no volteas a otro lado solo porque te hace sentir incómodo. Inmediatamente corres y salvas al niño… Sin presión de la gente, nuestros líderes se pueden escapar sin hacer nada”.