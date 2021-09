El embajador que canta

"¿Tiene Estados Unidos parte de la culpa por la violencia en México? En México matan en promedio a casi 100 personas por día. Muchas de las armas que utilizan los narcocarteles vienen del norte y Estados Unidos es un gigantesco mercado de consumidores de drogas que vienen del sur. “No tenemos que decir de quién es la culpa”, me comentó el embajador". You can read this article in English here.