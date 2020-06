El virus en tiempos de locos, segunda parte

Corren a enterrar los muertos

No es el modelo sueco

No me canso de repetir, en Nicaragua no se está implementando el modelo sueco. No le demos ese crédito al régimen. Mucho menos ahora que Suecia ha rectificado y admite que debió hacer más para evitar tantas muertes. En lo único que se copiaron fue en tratar a la gente como rebaño.