Dos años en la lucha y seguiremos hasta lograr el cambio

En los días anteriores a la llamada, estuve involucrado de lleno en el tema del diálogo. Por tanto, la propuesta no me sorprendió. Después de las consultas, tampoco fue difícil tomar la decisión, aunque esta implicara un cambio radical en mi vida. De economista, analista y director ejecutivo de FUNIDES, pasé a ser miembro de una mesa de negociación política.

Tarde o temprano las dictaduras caen

Una de las críticas más benévolas a mi comentario fue que estaba desmotivando a la gente. Me decían que el triunfo llegaría pronto y que no debía escribir esas cosas. Pero mi conocimiento de la historia y mi convencimiento de la brutalidad de las dictaduras, desde el inicio, me hicieron ver lo compleja que sería esta lucha. Probablemente por tener esta visión – en estos dos años – no he perdido la esperanza ni un solo día. Sigo convencido de que tarde o temprano las dictaduras caen y la que tenemos en Nicaragua no será la excepción.