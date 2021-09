Los demócratas deben cumplir en inmigración, pese al NO de la Parlamentaria

Esperemos también que, como en oportunidades previas, los demócratas no se paralicen ante la desgastada estrategia republicana de usar a los inmigrantes como chivos expiatorios en año de elecciones. El NO de la Parlamentaria, el arroz con mango que hay en la frontera con el arribo de miles de haitianos, así como la crisis de refugiados de Afganistán le han dado municiones a los republicanos para seguir vinculando erradamente la inmigración con la criminalidad. Y siempre hay demócratas moderados y conservadores que huyen del tema como el diablo a la cruz para no alebrestar a sus representados.