Cómo tumbar al dictador

Y algo que me llena de esperanza es la naturaleza totalmente pacífica de los movimientos opositores en Cuba, Nicaragua y Venezuela. No acumulan armas y no se trata de matar a nadie. Se trata de acabar con la tiranía impulsados por una canción como Patria y Vida o por un poema surgido en la madrugada entre los artistas de los movimientos San Isidro o Archipiélago. Yotuel observaba en la entrevista que el mismo romanticismo que impulsó originalmente a la revolución cubana ahora está del lado de los disidentes y opositores.