Ante la muralla invisible del racismo

En ese sentido, está siendo complicado para este país retomar nuevamente su esencia inmigrante, pues ha perdido la hegemonía y la reputación que tenía incluso en ese tema; no será fácil, quizá, reeducar a las nuevas generaciones para extirpar el racismo de una vez y para siempre, pero no se debe dejar de intentarlo, por el bien de la humanidad, pues como lo apunta la Unesco en su reporte “ Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros”, de su Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2019, “la migración y los desplazamientos siguen suscitando reacciones negativas en las sociedades modernas, explotadas a su vez por oportunistas que consideran beneficioso construir muros y no puentes”.