Hay más planes disponibles, las primas no son más costosas este año y muchas personas pueden recibir subsidios para ayudar a pagar su seguro médico, pero aun así menos personas se han inscrito en este período de inscripción abierta de Obamacare que en la mayoría de los estados termina este sábado 15 de diciembre.

El expresidente Barack Obama, promotor de la Ley de Cuidado de Salud Accesible (ACA) conocida como Obamacare, publicó un mensaje motivando a la gente a inscribirse y recordó que ha hecho la tasa de no asegurados en EEUU alcance mínimos históricos.

Menos promoción, cero obligaciones

Otro punto que ha atentado contra las inscripciones es la eliminación del mandato individual, que entró en efecto este año. Esa norma obligaba a todas las personas a tener un seguro médico con ciertas características so pena de pagar una multa, pero ya no aplica lo que puede hacer que muchos decidan no tener cobertura. “Este es un factor muy probable”, indicó Larry Levitt de la Fundación Kaiser a AP.