Por qué desconfiar del carbón activado, diga lo que diga la publicidad

Su imagen de producto curalotodo debería ser suficiente para hacernos sospechar de tantas bondades. Eso y que lo promuevan espacios como Goop (el sitio de la actriz Gwyneth Paltrow tan bien surtido en supercherías, o famosas como Kim Kardashian. No es que no sirva para nada; al contrario, el carbón activado o carbón activo es crucial para un buen número de aplicaciones, como veremos a continuación. Pero entre sus usos no están (o no deberían estar) comerlo para obtener más energía, hacer una cura detox o lavarse los dientes para que queden relucientes.