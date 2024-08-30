El capo Osiel Cárdenas Guillén está en custodia de ICE, que se prepara para deportarlo a México

Video Liberan de una prisión de EEUU a Osiel Cárdenas Guillén, exjefe del Cartel del Golfo y fundador de los temidos Zetas

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó a Univision Noticias que tomó el viernes la custodia del exjefe del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, quien este mismo día fue liberado de la prisión de Indiana donde cumplió una condena de 25 años por narcotráfico y lavado de dinero.

Ahora, Cárdenas Guillén será deportado a México.

“Agentes de Operaciones de Detención y Deportación de ICE tomaron hoy la custodia de Osiel Cárdenas Guillén en la prisión Terre Haute, Indiana, y él permanece bajo custodia del ICE a la espera de una determinación final”, informó la agencia en una declaración escrita enviada a esta redacción.

El gobierno mexicano, en tanto, no ha divulgado si buscará detenerlo para enjuiciarlo por otros delitos.

De 57 años, Cárdenas Guillén purgó la última parte de su condena en USP Terre Haute, una prisión de máxima seguridad en Indiana, a la cual llegó en julio de 2020. Antes estuvo en el complejo de penales FCC Florence en Colorado (de 2011 a 2019). Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, está preso en esa instalación.

Hace dos décadas ambos traficantes protagonizaron una sangrienta guerra. En ese tiempo, el exjefe del Cartel del Golfo conformó una guardia pretoriana con militares de élite. A la postre, estos constituyeron un grupo independiente, los temidos Zetas, quienes le abrieron la puerta a la peor cara del narcotráfico en México.

“Osiel Cárdenas fue uno de los actores que cambió la cara del narcotráfico en México, porque le abrió la puerta a Los Zetas, quienes trajeron la militarización del crimen organizado, la estrategia militar de expansión y un modelo de la diversificación de las actividades criminales que todavía existe”, dijo Guadalupe Correa, experta en narcotráfico y profesora de la George Mason University, en una entrevista con este medio.

La debacle del cartel más viejo

El del Golfo es el cartel más antiguo de México. Surgió en la década de 1930 para traficar whisky y otras mercancías ilícitas hacia Estados Unidos. Se expandió en los años 70 bajo el mando de Juan García Ábrego, el primer narco que estuvo en la lista de los más buscados del FBI.

García Ábrego fue arrestado por el gobierno mexicano en 1996 y lo sustituyó Oscar Malherbe De León, a quien detuvieron poco después. Fue entonces cuando Cárdenas Guillén se quedó al mando.

Su reinado terminó con su arresto en México en 2003. Cuatro años después, cuando lo extraditaron, Los Zetas se independizaron y sembraron el terror en el noreste del país.

El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los remanentes de la organización de los Beltrán Leyva le imitaron a Los Zetas su estrategia para obtener más ganancias a través de los secuestros, las extorsiones y el cobro de piso, explicó Correa.

Para la DEA, el poderoso Cartel de Jalisco también emula la brutalidad de Los Zetas para aniquilar a sus rivales, al tiempo que copia el modelo de negocios ilícito que fue establecido por el Cartel de Sinaloa.

Los Zetas se enfrentaron primero al Cartel de Sinaloa, ya fortalecidos, le dieron la espalda a los del Golfo en Tamaulipas y más tarde se extendieron hacia otros estados.

Sin Cárdenas Guillén, el Cartel del Golfo ha ido mutando. Perdió fuerza porque sus líderes murieron o fueron capturados. Actualmente, este grupo y Los Zetas están fraccionados en células que se reparten Tamaulipas, considerado uno de los lugares más peligrosos de México.

Como ejemplo de la espiral de violencia en el estado, está el caso de los cuatro turistas estadounidenses que fueron secuestrados a plena luz del día en Matamoros en 2023. Dos de ellos fueron asesinados.

“Mató a mucha gente”

La pregunta que sigue en el aire es si retomará su vida criminal.

Leo Silva, un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que estuvo en México en operativos enfocados en el Cartel del Golfo y Los Zetas, dice que sería complicado para Cárdenas Guillén volver al mundo del crimen.

“Creo que sería muy difícil para él entrar otra vez a este mundo. Porque ha cambiado mucho desde que él estuvo ahí. Sería muy interesante ver qué es lo que pasa. Yo creo que mucha gente no le tiene confianza”, señaló Silva, en una entrevista con Univision Noticias.

Igualmente, lo duda Correa. “Fue un grande, pero no tiene futuro. No tiene las redes y ha perdido los contactos. Es un mundo totalmente distinto al que él dejó”, explicó la autora del libro Los Zetas Inc.

Anticipando su deportación, el exjefe del Cartel del Golfo logró que un tribunal de México le otorgara un amparo a principios este año, con el fin de cerrar procesos penales pendientes.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México no ha declarado si este capo tiene procesos pendientes en su país. “Lo que se hace en este caso es preguntar a la Fiscalía si hay procesos abiertos, cargos, se hace una búsqueda. Pero no sé si ya lo hicieron. Vamos a esperar”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, el pasado 13 de febrero.

Cárdenas no estuvo a salvo ni siquiera en una cárcel de Estados Unidos. En 2019, cuando se encontraba en la prisión de máxima seguridad de ADX en Florence, Colorado, fue atacado salvajemente por un pandillero. El capo terminó hospitalizado, con una fractura en la nariz. Una investigación determinó que no quiso pagar una extorsión de 10,000 dólares que le exigió la pandilla carcelaria conocida como La Mafia Mexicana.

