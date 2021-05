Los días que no hubo drogas del Cartel de Sinaloa en las calles de California

“Escúchame. Me llamaron de Sinaloa para decirme. Puedes creer lo que quieras… No hay nada… Todo lo que usan para producirlo lo traen de China. Por culpa del coronavirus ningún barco está viniendo a México por los próximos tres meses. No hay más ‘hielo’”, dijo David Campoy, de 46 años y quien ha sido identificado como el líder de una organización criminal ligada al Cartel de Sinaloa, en una llamada telefónica interceptada por las autoridades el 3 de marzo de 2020.