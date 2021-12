Reveló a la DEA los escondites de 'El Chapo' y ahora recibe condena reducida por cooperar

Univision Noticias no pudo confirmar qué agencia tiene su custodia. El Buró Federal de Prisiones (BOP) informa en su portal de búsqueda de reos que no está en sus penales y que su fecha de liberación es “desconocida”. Tampoco fue posible encontrarlo en los registros del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Por su parte, el servicio de los US Marshals no respondió los mensajes enviados por este medio.