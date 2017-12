Ejecuciones y bombas: espeluznantes detalles en los chats de los sobrinos de Maduro condenados a 18 años

Las conversaciones que sostenían a través de la aplicación para chatear WhatsApp desde el celular terminaron de hundir a los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Franqui Flores de Freitas fueron hallados culpables de conspirar para transportar cocaína a Estados Unidos y condenados a 18 años y 50,000 dólares de multa.

Pero en esas conversaciones quedó claro que las actividades delictivas iban más allá: planificación de asesinatos, lanzamiento de granadas y uso de la influencia de su apellido para burlar la justicia. Además, se pudieron conocer nuevos nombres y enlaces con fichas delictivas y funcionarios del gobierno con el mismo apellido Flores.



La Fiscalía insistió en una pena superior a los 30 años de cárcel, pero el juez decidió bajarlo a 18. Por su parte, los abogados de la defensa sostuvieron durante todo el proceso que los primos –sobrinos directos de la esposa de Maduro, Cilia Flores– eran dos hombres “humildes” que entraron al narcotráfico como novatos y terminaron cayendo en una trampa de la DEA.

Estas conversaciones de WhatsApp permitieron conocer cómo comentaban sobre descuartizamientos ('picados'), su relación con bandas delictivas de Venezuela como 'El tren de Aragua', la orden de ejecutar personas y el momento preciso para hacerlo.

21 de julio de 2015 (Entre 12:43 pm y 2:24 pm)

Peter: "Colle mi hermano me parece extraño que tú me estés diciendo eso porque después que lanzamos la bomba tú quedaste con nosotros que no lanzáramos más bombas, que empezáramos a matar, y tú sabes que esa plata no es solo de nosotros 4, esa plata tiene muchos dolientes y más bien nosotros somos los que hemos frenado muchas cosas y aparte de eso nosotros estamos es súper limpios y queremos cobrar ese dinero y ustedes lo saben".

Campo: "No papa, después de la bomba les dije que había que bajarle 2 que por ahora no se podían morir yo antes de lanzar la bomba les dije que había que matar a esos locos ya después no se los dije en la bomba de Las Mercedes (estación de servicio). No pueden hacerle nada a esos tipos ahorita no pueden".

Campo: "Les dije clarito por ahora no se puede morir.

Campo: Ahorita no esperen que al menos baje un poco la marea pero ahorita noooo, porque eso lo están investigando y es el DIM (Dirección de Inteligencia Militar) y es llamar más la atención vamos a esperar un poco".



12 de agosto de 2015 (entre 8:41 pm y 8:43 pm)



Campo: "Porque no están claros ellos con quién están haciendo negocio"

Campo: "Diles que yo estoy de por medio y quien hace el ejecute allá es Carlos Erick Malpica Flores".

Campo: "Que él es mi primo hermano".

Campo: "Él es ahorita la máxima autoridad ahí. Por ser Flores pues".

Jonathan: "Copiado"

Quién es quién en el juicio contra os sobrinos de Nicolás Maduro Sobrinos de Maduro y colaboradores Efraín Antonio Campo Flores Ahijado de Nicolás Maduro y sobrino de la primera Dama, Cilia Flores. En las conversaciones privadas con sus socios le llamaban ‘Tanner’. Francisco Franqui Flores de Freitas Sobrino de la pareja presidencial y primo de Campo. El Gocho Proveedor de cocaína de Campo y Flores. El Sentado se los presentó dos meses antes de ser detenidos. Bladimir Flores Hermano de Cilia Flores. Inspector General de la Policía Científica en Venezuela. Promovió el encuentro en Honduras de sus sobrinos con ‘El Sentado’ (Cw1). Soto Roberto de Jesús Soto García Socio hondureño de Campo y Flores. Hamudi Mohammed Alburazzak Enlace entre los primos Flores y los supuestos proveedores de droga. Fue asesinado a finales de octubre de 2015, según el testimonio de Campo Flores. El Flaco César Orlando Daza Cardona Contacto de Campo y Flores para el tráfico de drogas en Honduras. Trabajaba para El Sentado (CW1). Colombiano. También conocido como ‘Negrito’. Pepero Es el enlace entre los primos Flores y el ‘Gocho’. En el teléfono de Efraín descubren capturas de pantalla que demuestran las veces que llamó a el ‘Gocho’ para que acelere la entrega de droga. Gilson En conversaciones por WhatsApp discuten sobre armas. Campo Flores le dice “consígueme una mini uzi, una para mi y una para mi tío”. Red de contactos de los sobrinos de Maduro en Venezuela Personajes que se desprenden de las conversaciones por WhatsApp de Flores y Campo que revisó la Fiscalía. Carlos ‘Breaker’ Carlos Rafael Galíndez Graterol Exlíder de la megabanda delictiva venezolana ‘El Tren de Aragua’. El 18 de junio de 2015 su cuerpo desmembrado fue hallado en una zona cercana a Caracas. Dos días después, el 20 de junio, Flores envía a Campo dos fotos del cadáver y una foto de ‘Breaker’ vivo, junto a su novia ‘Rosita’. Carlos Erik Malpica Flores El ‘sobrino preferido’ de Cilia Flores, fue tesorero y parte de la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). “Si es PDVSA recuerda que mi primo está en la directiva y si es por la tesorería, él es el tesorero. Es decir por donde sea cuadramos”, escribió Campo. Jonathan Query Persona que funge como intermediario entre Campo y otras personas que requieren de “favores” de altos cargos del Poder Judicial. Aconsejó a Campo no aceptar propiedades como pago, sino efectivo. Rosita Jimena Romina Araya Navarro Exintegrante del elenco de un popular programa de televisión de Venezuela. Era pareja de Carlos “Breaker” cuando fue asesinado. Flores intercede para protegerla. “Dile que yo lo hablo en persona y que si no puede nada, que nos hable claro y yo cuadro por otro lado, pero no la voy a dejar morir así de gratis”, dijo Campo a su primo. Juan Carlos Araujo Durán Presidente de la empresa venezolana de espectáculos Producciones Solid Show 2050. Jonathan y Campo conversan sobre la detención de Araujo Durán, quien fue vinculado con el hallazgo de un jet con 450 kilos de cocaína en República Dominicana. Campo habla de “cuadrar” este caso a cambio de un “billete grande” y “por adelantado”. ‘Peter’ o ‘Campanita’ Presunto responsable de la muerte de Carlos ‘Breaker’, a quien Campo le reclama por haberle traído problemas con su tío policía Bladimir Flores. Informantes y colaboradores de la DEA Sandalio González Agente especial de la DEA. Coordinador de la operación de captura de los sobrinos de Nicolás Maduro. Entrevistó a los detenidos en el avión, pero no grabó la conversación. Su procedimiento fue cuestionado durante el juicio, incluso por el juez. El Sentado (CW1) Carlos Amilcar Leva Cabrera Testigo cooperante de la DEA desde abril de 2015. Participó en dos reuniones con los Flores. Fue asesinado en Honduras en diciembre de 2015, un mes después de la detención de los primos. El Mexicano (CS1) José Santos Peña Informante encubierto de la DEA. 55 años. Se hizo pasar por jefe del cartel de Sinaloa que enviaría cargas a México y EEUU. Volvió a prisión en EEUU en agosto de 2016 por narcotráfico. Hijo de El Mexicano (CS2) José Santos Hernández Informante encubierto de la DEA que acompaña a El Mexicano en un segundo encuentro. 34 años. Participó en cuatro reuniones con los Flores. También está preso desde agosto de 2016. Paúl Amigo de El Mexicano y su hijo. Lo presentaron como miembro del Cártel de Sinaloa. Con él mantuvieron el negocio de narcotráfico. Eso provocó que El Mexicano perdiera su estatus de testigo de la DEA y fuera condenado a cadena perpetua. El Colombiano (CS3) Juan Gómez Informante encubierto de la DEA desde 2009. 47 años. Participó solo en las reuniones de Honduras. Está en libertad. OCTUBRE 4 OCTUBRE 23 OCTUBRE 26 OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 6 NOVIEMBRE 10 1 CUBA MÉXICO HAITÍ PUERTO RICO San Pedro de Sula HONDURAS Caracas VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 1 Primer encuentro Campo y Flores se reúnen con El Sentado para planificar el traslado de la cocaína de Venezuela a Honduras en vuelos legítimos. Para ello querían aprovechar su influencia en los círculos de poder venezolanos y evitar así los controles. Campo Flores El Sentado OCTUBRE 23 OCTUBRE 4 OCTUBRE 26 OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 6 NOVIEMBRE 10 2 CUBA MÉXICO HAITÍ PUERTO RICO San Pedro de Sula Caracas HONDURAS VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 2 Campo despejado en Venezuela Se reúnen con El Mexicano y una fuente confidencial encubierta de la DEA (CS2). Campo y Flores aseguran que estarán presentes mientras se carga la droga en el avión. Campo Flores El Mexicano CS2 OCTUBRE 26 OCTUBRE 4 OCTUBRE 23 OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 6 NOVIEMBRE 10 3 CUBA MÉXICO HAITÍ PUERTO RICO San Pedro de Sula Caracas HONDURAS VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 3 El Gocho trae la coca de las FARC Nuevo encuentro de los sobrinos de Maduro con El Mexicano y CS2. Campo dice que en “un par de días”, su proveedor, El Gocho, puede darles el primer cargamento. El objetivo del venezolano era generar 20 millones de dólares. Campo Flores El Mexicano CS2 OCTUBRE 27 OCTUBRE 4 OCTUBRE 23 OCTUBRE 26 NOVIEMBRE 6 NOVIEMBRE 10 4 CUBA MÉXICO HAITÍ PUERTO RICO San Pedro de Sula Caracas HONDURAS VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 4 La manipulación de “El kilo” En un video se ve a Campo y Flores con un paquete con cocaína. Campo lo abre para examinarlo y los informantes de la DEA comentan que la droga tiene entre un 95% y un 97% de pureza, según el olor, la apariencia y la textura. Campo Flores El Mexicano CS2 NOVIEMBRE 6 OCTUBRE 4 OCTUBRE 23 OCTUBRE 26 OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 10 5 CUBA MÉXICO HAITÍ PUERTO RICO Roatán San Pedro de Sula HONDURAS Caracas VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 5 Detalles del vuelo Flores llega en un vuelo privado. Se reúne con Soto, El Mexicano y una tercera fuente confidencial encubierta de la DEA (CS3). Soto pide que el avión con la droga aterrice en el aeropuerto hondureño de Roatán con tiempo para descargar, llenar el tanque y salir antes del anochecer. Flores Soto El Mexicano CS3 NOVIEMBRE 10 OCTUBRE 4 OCTUBRE 23 OCTUBRE 26 OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 6 6 CUBA MÉXICO San Pedro de Sula PUERTO RICO HAITÍ San Pedro de Sula HONDURAS Caracas VENEZUELA COLOMBIA BRASIL 6 ¡Sorpresa! Están arrestados Campo, Flores y otras cuatro personas viajan a Puerto Príncipe desde Venezuela en avión privado. Se reúnen con El Mexicano en un restaurante para conversar sobre la operación. Efectivos policiales haitianos irrumpen en el local y detienen a los venezolanos. Campo Flores El Mexicano

