De enfrentar al narco en la sierra a vivir en las calles de EEUU: la dura batalla de un militar mexicano

“Nos quedamos en la calle”, dice Ortiz Mundo desde la habitación que le alquilaron por un par de días. “Hemos vivido en el coche un mes. No tengo dónde llegar, no me siento seguro”.

“Le tengo miedo a la mafia”

“Me destruyeron psicológicamente”

El veredicto de su proceso fue darle otra oportunidad en el batallón, aunque bajo estricta vigilancia. Se volvió en una tortura, afirma. “Me golpeaban los sargentos, me trataban mal, me pegaban con una tabla, me quitaron mi arma y me dieron un palo de escoba. Todos me decían ‘loco’. Me destruyeron psicológicamente”, dice. “Tengo cicatrices en las pompas por cómo me tableaban”.