Tras la detención de Caro Quintero en México, ¿está más cerca de resolverse el caso Camarena?

Aunque el papel de Rodríguez en la guerra de la Contra no es un secreto, hay poca o ninguna evidencia de un campo de entrenamiento mexicano. "Yo estaba justo en medio de eso como analista y nunca miramos a México como un ángulo. En el aspecto analítico, estábamos al tanto de ciertas cosas, pero [Veracruz] no me llamó la atención", dijo el ex analista de la CIA Fulton Armstrong, que ahora da clases sobre estudios latinoamericanos en la American University de Washington.