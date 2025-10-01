Al menos 69 muertos deja un poderoso terremoto en Filipinas

Video ¿Por qué el terremoto en Afganistán fue tan devastador y se sintió con mayor intensidad que otros?

Al menos 69 personas perdieron la vida en un potente sismo que remeció una provincia del centro de Filipinas la noche del martes.

El terremoto de magnitud 6.9 se registró alrededor de las 10:00 pm y dejó a un número no especificado de residentes atrapados en casas derrumbadas, clubes nocturnos y otros negocios en la ciudad de Bogo y en pueblos rurales cercanos en la provincia de Cebú, según las autoridades.

PUBLICIDAD

Este miércoles, los rescatistas se apuraban para dar con sobrevivientes. Efectivos del ejército, policías y voluntarios civiles, respaldados por retroexcavadoras y perros rastreadores, se movilizaron para buscar sobrevivientes casa por casa.

El epicentro del temblor, que fue provocado por el movimiento de una falla submarina a una profundidad peligrosamente baja de solo tres millas, se ubicó a unas 12 millas al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90,000 habitantes en la provincia de Cebú, donde se reportaron aproximadamente la mitad de las muertes.

Se espera que el número de fallecidos en Bogo aumente, indicaron las autoridades, que señalaron que la lluvia intermitente y los desperfectos en puentes y carreteras dificultaban la carrera por salvar vidas.

Búsqueda y rescate tras terremoto en Filipinas

“Todavía estamos en la fase crítica de búsqueda y rescate”, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subdirector de la Oficina de Defensa Civil, en una conferencia de prensa. "Aún hay muchos reportes de personas que quedaron atrapadas o fueron golpeadas por los escombros".

Las autoridades estaban considerando la posibilidad de pedir ayuda a gobiernos extranjeros basándose en una evaluación rápida de daños en curso, apuntó Alejandro.

Operarios estaban tratando de llevar una retroexcavadora para acelerar las labores de búsqueda y rescate en un grupo de chozas en una aldea montañosa afectada por un deslave de tierra y rocas, indicó a la AP este miércoles Rex Ygot, funcionario de mitigación de desastres de la ciudad de Bogo.

Sobrevivientes examinan un edificio derrumbado en Bogo. Imagen AP



“Es difícil moverse en la zona porque hay peligros”, afirmó Glenn Ursal, otro funcionario de mitigación de desastres, que agregó que algunos sobrevivientes fueron llevados a un hospital desde la aldea montañosa.

PUBLICIDAD

También se reportaron decesos en los pueblos cercanos de Medellín y San Remigio, donde tres efectivos de la guardia costera, un bombero y un niño fallecieron en incidentes separados causados por la caída de una pared y escombros mientras trataban de huir a un lugar seguro desde un partido de baloncesto en un complejo deportivo, que se vio interrumpido por el temblor, dijeron las autoridades locales.

Breve alerta de tsunami tras el sismo en Filipinas

El sismo fue uno de los más potentes en la región del centro del país en más de una década y se produjo mientras muchos dormían o estaban en casa.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología emitió una breve alerta de tsunami y aconsejó a la población que se mantuviese alejada de la costa en Cebú y en las provincias cercanas de Leyte y Biliran debido a posibles olas de hasta tres pies.

Pero esas olas no ocurrieron y el aviso de tsunami se retiró más de tres horas después, pero miles de residentes traumatizados se negaron a regresar a sus hogares y optaron por quedarse en campos abiertos y parques durante la noche a pesar de las lluvias intermitentes.

Así quedó un McDonald's en Bogo tras el terremoto. Imagen Rufino Alub/AP

La zona afectada por el terremoto se estaba recuperando del paso de una tormenta tropical

Cebú y otras provincias se estaban recuperando aún de la tormenta tropical que azotó la región el viernes y causó al menos 27 fallecidos —principalmente por ahogamientos y árboles caídos—, cortó la electricidad en ciudades y pueblos enteros y forzó la evacuación de decenas de miles de personas.

PUBLICIDAD

Las escuelas y oficinas gubernamentales estaban cerradas en las localidades afectadas por el sismo mientras se verificaba la seguridad de los edificios. Después del temblor se han detectado más de 600 réplicas. dijo Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología.

Advirtió que las laderas empapadas por la lluvia eran más susceptibles a registrar deslaves de tierra y barro en caso de un terremoto de gran magnitud.

“Esto fue realmente traumático para la gente. Han sido azotados por una tormenta y luego sacudidos por un terremoto”, indicó Bacolcol. “No quiero pasar por lo que ellos han pasado”.

Filipinas, uno de los países más propensos a sufrir desastres naturales, suele registrar terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el llamado 'Anillo de Fuego' del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano. El archipiélago también es azotado por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año.

Mira también: