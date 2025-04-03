La devastación del terremoto lleva a junta militar de Myanmar a declarar un alto el fuego: el balance de muertos supera los 3,000

Video Imágenes de la maternidad de un hospital durante el sismo magnitud 7.7

El balance oficial de muertos por el gran terremoto que azotó Myanmar hace casi una semana aumentó este jueves a 3,085 a medida que los equipos de búsqueda y rescate han ido encontrando más cadáveres, informó el gobierno, dirigido por los militares.

En un breve comunicado, el ejército indicó que otras 4,715 personas resultaron heridas y 341 están desaparecidas.

PUBLICIDAD

El epicentro del terremoto de magnitud 7.7 del viernes tuvo su epicentro cerca de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar. Derribó miles de edificios, dañó carreteras y destruyó puentes en varias regiones.

Los reportes de medios locales sobre las víctimas han sido mucho más altos que las cifras oficiales y, como las telecomunicaciones están muy interrumpidas y cuesta acceder a muchos lugares, se cree que los números podrían aumentar drásticamente a medida que se conozcan más detalles.

En 2021, los militares de Myanmar tomaron el poder del gobierno elegido democráticamente de Aung San Suu Kyi, lo que desencadenó en una guerra civil.

El terremoto empeoró una crisis humanitaria ya grave: más de tres millones de personas habían sido desplazadas de sus hogares y casi 20 millones estaban en necesidad incluso antes del terremoto, según Naciones Unidas.

Alto el fuego temporal por el terremoto en Myanmar

En medio de crecientes temores de que los combates en curso puedan obstaculizar los esfuerzos de ayuda humanitaria, el ejército declaró un alto el fuego temporal, desde el miércoles hasta el 22 de abril. El anuncio siguió a ceses del fuego temporales unilaterales anunciados por grupos de resistencia armada opuestos al régimen militar.

En su comunicación, el ejército dijo que aún tomaría medidas “necesarias” contra esos grupos si usan el alto el fuego para reagruparse, entrenarse o lanzar ataques.

Video Testigos graban el momento del colapso de un edificio en construcción tras el terremoto en Bangkok



En Bangkok, donde el terremoto derribó un rascacielos en construcción, continuó la búsqueda de sobrevivientes y cadáveres mientras el gobernador Chadchart Sittipunt dijo que se detectó un posible sonido de vida entre los escombros.