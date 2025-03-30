Cambiar Ciudad
Levantan la alerta de tsunami emitida tras el terremoto de magnitud 7.1 en las cercanías de las islas Tonga

El Servicio Geológico de EEUU informó que el temblor se produjo unas 62 millas al noreste de la isla principal en la madrugada del lunes (hora local), a 6.2 millas de profundidad.

Por:Univision y AP
Por:Univision y AP
Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió las cercanías de las islas Tonga, lo que provocó una advertencia inicial de tsunami que luego fue levantada para el país insular del Pacífico.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo ocurrió a unos 100 kilómetros (62 millas) al noreste de la isla principal en las primeras horas de la mañana del lunes (hora local).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawai emitió una alerta diciendo que podrían ser posibles olas peligrosas, pero luego indicó que ya no había amenaza de tsunami.

Las sirenas sonaron después del sismo de las 1:18 de la mañana, instando a los residentes a moverse tierra adentro, según el sitio de noticias Talanoa o Tonga. No hubo informes iniciales de daños.

El informe señaló que los residentes del grupo de islas Ha’apai se habían trasladado tranquilamente a terrenos más altos.

Tonga es un país en Polinesia compuesto por 171 islas con una población de poco más de 100,000 personas, la mayoría de las cuales vive en la isla principal de Tongatapu. Está a más de 2,000 millas de la costa este de Australia.

