Qué es la Torre 22, la base en Jordania donde murieron 3 soldados de EEUU

Un puesto militar estadounidense en medio del desierto en los confines del noreste de Jordania se ha convertido en el foco de atención internacional después de que un ataque con aviones no tripulados matara a tres soldados estadounidenses e hiriera al menos a otros 34.

La base, conocida como Torre 22, se encuentra cerca de la zona desmilitarizada en la frontera entre Jordania y Siria a lo largo de una berma arenosa excavada por topadoras que marca el borde sur de la DMZ. La frontera iraquí está a solo 6 millas de distancia.

El área se conoce como Rukban, una vasta región árida que alguna vez vio surgir un campo de refugiados en el lado sirio tras el ascenso del llamado califato del grupo Estado Islámico en 2014.

En su apogeo, más de 100,000 personas vivían allí, a las que Jordania impedía cruzar al reino por preocupaciones sobre la infiltración del grupo extremista. Esas preocupaciones surgieron de un ataque con coche bomba en 2016 que mató a siete guardias fronterizos jordanos.

Desde entonces, el campamento se ha reducido a unas 7,500 personas debido a la falta de suministros que llegan hasta allí, según estimaciones de las Naciones Unidas.

La base comenzó como un puesto avanzado jordano que vigilaba la frontera, luego vio una mayor presencia estadounidense allí después de que las fuerzas estadounidenses ingresaron a Siria a fines de 2015. La pequeña instalación incluye tropas de ingeniería, aviación, logística y seguridad de EEUU con alrededor de 350 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea de EEUU desplegados. allá.

La ubicación de la base ofrece un sitio para que las fuerzas estadounidenses se infiltren y abandonen silenciosamente Siria. Una pequeña guarnición estadounidense en al-Tanf en Siria está a solo 12 millas al norte de la Torre 22. Esa base está a lo largo de una carretera siria que conduce a Irak y finalmente a Mosul, que alguna vez fue una base prominente de ISIS. También es una ruta potencial para el envío de armas a Irán.

Las tropas estadounidenses han utilizado durante mucho tiempo Jordania, un reino que limita con Irak, Israel, el territorio palestino de Cisjordania, Arabia Saudita y Siria, como punto de base. Por lo general, unos 3,000 soldados estadounidenses están estacionados en Jordania.

Aumenta la tensión en Medio Oriente

Sin embargo, la presencia estadounidense en Jordania corre el riesgo de enojar a una población que ya ha realizado manifestaciones masivas contra la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza por las víctimas civiles en un conflicto que ya ha matado a más de 26,000 palestinos. Las estimaciones sugieren que unos 3 millones de los 11.5 millones de habitantes de Jordania son palestinos.

Los disturbios generalizados podrían amenazar el gobierno del rey Abdullah II, un aliado clave de Estados Unidos. Jordania inicialmente negó que la base de la Torre 22 existiera dentro de su frontera después del ataque del domingo.

La muerte de los tres soldados estadounidenses agrava aún más la ya frágil situación en Oriente Medio, donde la tensión se ha disparado desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre.

Desde el inicio de este conflicto, las milicias proiraníes de Irak han llevado a cabo más de un centenar de ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria, causando al menos 70 heridos, en su mayoría soldados con lesiones cerebrales traumáticas.

Además, los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, han estado atacando a buques en el Mar Rojo y dos "navy seals", como se conoce a los miembros del cuerpo de élite de la Armada de EEUU murieron en uno de ellos frente a las costas de Somalia.

El ataque a la base cercana a Siria es el primero en Oriente Medio donde ha habido provocado víctimas mortales entre las filas estadounidenses.