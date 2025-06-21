Irán tiene otras formas para contratacar a Israel, todas atraen a EEUU al conflicto

Video Largas filas en las carreteras de Irán: gente huye de la capital por los bombardeos de Israel

Mientras Israel bombardea Irán con ataques aéreos dirigidos a instalaciones militares y nucleares, funcionarios en Teherán han propuesto una variedad de medidas que podría tomar la República Islámica, además de disparar oleadas de misiles en represalia.

Esas propuestas reflejan las que Irán ha planteado anteriormente en confrontaciones con Israel o Estados Unidos en las últimas décadas. Incluyen la interrupción del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, que da acceso al Golfo Pérsico y es una importante ruta de transporte de petróleo, la posible salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y ataques por parte de insurgentes aliados.

PUBLICIDAD

A continuación, un análisis de lo que esas opciones podrían significar tanto para Irán como para Oriente Medio en general.

Objetivo: el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es el estrecho acceso al golfo Pérsico, por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se comercializa a nivel mundial.

Se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, y en su punto más estrecho tiene apenas 21 millas de ancho. La anchura de la vía de navegación en cualquier dirección es de solo 2 millas. Cualquier cosa que le afecte repercute en los mercados energéticos globales, lo que puede derivar en un alza del precio del crudo. Esto se traduce luego en lo que los consumidores pagan por la gasolina y otros productos derivados del petróleo.

Desde 2019 se ha producido una ola de ataques a buques atribuidos a Irán, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear alcanzado entre la República Islámica y las potencias internacionales en 2015 y de imponer de nuevo sanciones aplastantes a Teherán.

Las fuerzas estadounidenses navegan habitualmente por el estrecho, a pesar de los encuentros a veces tensos con la Guardia Revolucionaria iraní, una fuerza paramilitar que responde solo al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei.

La 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, con base en Bahréin, lleva a cabo esas operaciones, conocidas como misiones de libertad de navegación, para asegurar que la ruta permanezca abierta al comercio. Irán ve esos pasos como un desafío a su soberanía.

PUBLICIDAD

Desde que comenzaron los ataques israelíes, las autoridades iraníes han planteado repetidamente la posibilidad de bloquear el estrecho, lo que probablemente provocaría una respuesta inmediata de Washington.

Retiro de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear

Los expertos temen que Teherán pueda responder a la campaña israelí decidiendo poner fin a su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear y acelerar la fabricación de una bomba.

Como miembro del tratado, Irán está obligado a explicar cualquier rastro radiactivo fuera de los sitios declarados y a proporcionar garantías de que no están siendo utilizados como parte de un programa de armas nucleares.

La República Islámica insiste en que su programa es pacífico, aunque es el único estado no nuclear que enriquece uranio hasta un 60%, a un paso técnico corto hasta el nivel de grado armamentístico, el 90%. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el OIEA consideran que el país no tiene un programa nuclear militar organizado desde 2003.

Hay precedentes para esta preocupación: Corea del Norte anunció su retiro del tratado en 2003 y probó un arma nuclear en 2006. Sin embargo, de nuevo, la retirada de Irán del tratado podría arrastrar a Washington al conflicto, algo que Teherán ha tratado de evitar hasta ahora.

Ataques asimétricos de insurgentes

Irán podría fomentar más ataques asimétricos contra turistas judíos, sinagogas o misiones diplomáticas israelíes, como ya ocurrió en el pasado. Sin embargo, han sido años difíciles para esas fuerzas.

Los aliados de Irán, el autodenominado 'Eje de la resistencia', integrado por la milicia libanesa de Hezbollah y el grupo extremista Hamas en los territorios palestinos, se han visto gravemente afectados por las continuas operaciones israelíes desde el ataque de este último grupo a Israel el 7 de octubre de 2023.

PUBLICIDAD

Durante mucho tiempo, Teherán ha utilizado a esos grupos como una forma asimétrica de atacar a su enemigo acérrimo y como un escudo contra un asalto directo. Pero la violenta campaña militar de represalia que siguió a los ataques de Hamas y que ha significado la destrucción de Gaza, así como la muerte de más de 55,000 personas, ha dejado aniquilado al grupo.

Las milicias respaldadas por Irán no se han involucrado por el momento, dejando a los rebeldes hutíes de Yemen como el único miembro del eje que ha lanzado ataques contra Israel desde el inicio de su campaña contra Irán.

Mira también: