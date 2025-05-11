Hamas dice que liberará a Edan Alexander, el último rehén israelí-estadounidense que queda en Gaza

Video El desgarrador video en el que un niño herido pide ayuda tras un ataque aéreo israelí

El grupo Hamas dijo este domingo que liberará a Edan Alexander, el último rehén israelí-estadounidense que tiene en Gaza, en medio de esfuerzos por un nuevo cese al fuego y para que vuelva a entrar la ayuda humanitaria al devastado enclave. El comunicado de Hamas no dijo cuándo concretará la liberación.

Previamente este domingo, representantes de Hamas y Estados Unidos llevaron a cabo discusiones directas en Doha, dijeron a la agencia AFP dos responsables del movimiento islamista palestino, uno de los cuales habló de "avances" hacia una tregua en Gaza.

"Se llevaron a cabo conversaciones directas en Doha entre líderes de Hamas y Estados Unidos sobre un alto el fuego, un intercambio de prisioneros (rehenes israelíes por prisioneros palestinos) y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza", dijo uno de los responsables, asegurando que las discusiones "aún están en curso".

Un segundo funcionario del grupo palestino afirmó que se han producido "avances, en particular en la entrada de ayuda a la Franja de Gaza" y el posible intercambio de rehenes por prisioneros palestinos bajo custodia israelí, "en particular en lo que respecta a Edan Alexander", un cautivo estadounidense-israelí retenido por militantes.

Este segundo funcionario también informó de avances "en el alto el fuego en la Franja de Gaza".

Más de 19 meses de guerra entre Hamas e Israel

Militantes de Gaza mantienen retenidos a 58 rehenes capturados durante el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, incluyendo 34 que —según el ejército israelí— están muertos.

Israel puso fin al último alto el fuego, que duró dos meses, el 18 de marzo. Entonces, lanzó una gran ofensiva en Gaza e intensificó sus bombardeos sobre el territorio.

También ha cortado toda la ayuda a Gaza, afirmando que presionará a Hamas para que libere a los rehenes restantes.

Conversaciones indirectas entre Hamas e Israel, mediadas por Qatar, Egipto y EEUU, se han mantenido desde los primeros meses de la guerra sin que se haya logrado poner fin al conflicto bélico.

Washington se había negado públicamente durante décadas a dialogar directamente con Hamas, a la que califica de organización terrorista, antes de hacerlo por primera vez en marzo.

Hamas ha seguido insistiendo en un acuerdo que ponga fin a la guerra. El 18 de abril, rechazó una propuesta israelí de una tregua de 45 días y un intercambio de rehenes por prisioneros.

El ataque de Hamas de 2023 contra el sur de Israel causó la muerte de 1,218 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamas, declaró este domingo que al menos 2,720 personas han muerto desde que Israel reanudó su ofensiva, lo que eleva el número total de muertos desde el inicio de la guerra a 52,829.

