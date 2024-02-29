Canadá reimpone visas a los mexicanos: ¿qué requisitos deberán cumplir para obtenerla?

Canadá anunció este jueves que volverá a exigir visas a los mexicanos que quieran ingresar a su territorio, debido a una explosión de pedidos de asilo de ciudadanos provenientes de ese país.

"Los ciudadanos mexicanos deberán obtener una visa para venir a Canadá a partir de ahora", anunció en una conferencia de prensa el ministro de inmigración, Marc Miller, quien dijo que la medida busca preservar "la viabilidad del sistema de asilo y de inmigración".

En su sitio web, el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá publicó los cambios en los requisitos para las eTA y las visas de visitante para los ciudadanos mexicanos que entrarán en vigor a partir de las 23:30 (hora del Este) del 29 de febrero de 2024.

Según el gobierno canadiense, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en 2023. La mayoría fueron rechazadas o retiradas por los solicitantes.

Canadá había retirado la exigencia de visas para los mexicanos en diciembre de 2016.

Estos son los requisitos para solicitar una visa o una autorización electrónica para poder viajar a Canadá en 2024:

¿Quiénes necesitarán una visa y quiénes una eTA?

Habrá dos modalidades para entrar legalmente a Canadá, una la autorización electrónica de viaje (eTA) y la visa.

Las autorizaciones electrónicas de viaje tiene un costo de siete dólares canadienses y solo podrán obtenerlas quienes cumplan los siguientes tres requisitos:

1. Los viajeros que están utilizando un pasaporte mexicano válido para volar a Canadá o transitar por un aeropuerto canadiense hacia otro destino.

2. Los mexicanos que van de visita a Canadá por un periodo corto (normalmente para estancias de hasta seis meses).

3. Las personas que han tenido una visa de visitante canadiense (visa de residente temporal) en los últimos 10 años, o actualmente posee una visa americana de no inmigrante.

Si el viajero no cumple con los tres requisitos en su totalidad para obtener una eTA, necesitará una visa de visitante, para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:

-Tener un documento de viaje válido, como un pasaporte.

- Cubrir una cuota de 100 dólares canadienses. Es posible además se cobre también una tarifa de recopilación de datos biométricos (huellas dactilares y fotografías) de 85 dólares canadienses.

-Además, el solicitante debe contar con un buen historial, tanto de salud como de comportamiento. Debe estar sano y no haber sido condenado por actividad criminal o delitos relacionados con la inmigración.

-Al igual que con la visa para entrar a EEUU, los solicitantes deben convencer a un oficial de inmigración de que regresará a su país de residencia debido a vínculos que tiene allí, como empleo, propiedades, activos financieros o familiares.

- Otro de los requisitos es demostrar tener suficiente dinero para su estadía; la cantidad necesaria dependerá de la duración de la estancia y variará dependiendo de si te alojas en un hotel o con amigos o familiares.

-Es posible que el solicitante también deba someterse a un examen médico y tener una carta de invitación escrita por una persona que viva en Canadá.

En caso de obtener la visa, esta será colocada en el pasaporte como documento oficial de que se cumple con los requisitos para viajar a Canadá.

La mayoría de las visas de visitante emitidas por Canadá son visas de entrada múltiple, que son válidas por un período máximo de 10 años.

¿Qué debes hacer si ya tienes una eTA y planeabas viajar a Canadá?

De acuerdo con el sitio, los mexicanos deberán cumplir nuevos requisitos para poder obtener una eTA válida.

El departamento recalcó que, si el viajero tiene actualmente una eTA, esta se cancelará automáticamente a menos que tenga un permiso de trabajo o estudio en vigor.

También si los mexicanos ya tienen una solicitud de eTA en trámite, deberán solicitar una nueva eTA o visa de visitante.

Un cambio preocupante es que estos nuevos requisitos aplican, aunque los viajeros ya hayan reservado su viaje.

“El hecho de tener una reserva previa para viajar o una eTA válida no garantiza que se le apruebe una nueva eTA o una visa”, dice el departamento de inmigración y ciudadanía de Canadá.

Los mexicanos deberán esperar hasta después de las 23:30 (hora del Este) del 29 de febrero de 2024, para solicitar una visa de visitante o volver a solicitar una eTA, dice el sitio.

¿Qué hay detrás de la decisión de Canadá de imponer visado a los mexicanos?

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha estado pidiendo al gobierno canadiense que frene la afluencia de refugiados, ya que, según él, ello ha estado ejerciendo presión sobre los recursos.

También el gobierno de EEUU instó a Canadá a tomar medidas, ya que algunos mexicanos han estado cruzando sin autorización legal a EEUU desde Canadá.

Miller dijo que Trudeau planteó este tema al presidente de México cada vez que hablaba con él, y dijo que no se estaba haciendo lo suficiente para disminuir las cifras.



Los datos del Departamento de Inmigración muestran que las solicitudes de asilo procedentes de México han aumentado drásticamente. En 2015, solo hubo 110 solicitudes de este tipo, pero el año pasado la cifra saltó a casi 24,000.

Canadá solo concede asilo a las personas que considera que no pueden vivir con seguridad en ninguna parte de su país de origen porque las autoridades no pueden o no quieren proporcionarles esas condiciones.

¿Cómo reaccionó México ante la medida anunciada por Canadá?

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó el jueves la decisión de Canadá de volver a imponer el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos.

“Podrían haber buscado otras opciones”, dijo durante su rueda de prensa diaria. Aseguró que la medida no llevará a México a romper relaciones con Canadá y agregó que su gobierno buscará alternativas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó en un comunicado el jueves que el gobierno “se reserva, por supuesto, la potestad de actuar en reciprocidad”.

