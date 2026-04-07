Noticias Periodista estadounidense Shelly Kittleson es liberada tras ser secuestrada en Irak El portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, mencionó que esto no se volvería a repetir, ya que el estado se encuentra en guerra.

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Este martes 7 de abril, el grupo proiraní Kataib Hizbulá confirmó la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson tras haber sido secuestrada en Bagdad la semana pasada.

A través de un comunicado, el portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, mencionó que en reconocimiento al primer ministro saliente “Mohamed Shia al Sudani”, han decidido liberar a Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato.

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Asimismo, dijeron que esto no se volvería a repetir, ya que el estado se encuentra en guerra.