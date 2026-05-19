Perú Sismo de magnitud 6.1 sacude la costa sur de Perú El temblor tuvo una profundidad de 81 kilómetros, azotó la costa sur del país y llegó a sentirse en Lima, la capital. Las autoridades peruanas no reportan por el momento daños personales

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Un sismo de magnitud 6.1 se registró este martes en la costa sur de Perú, en la región de Ica, sin que por el momento se registren víctimas ni daños, según las autoridades peruanas.

El movimiento sísmico, que se sintió con moderada intensidad en Lima, ocurrió a las 12:57 locales (17:57 GMT) a una profundidad de 81 kilómetros y su epicento se localizó a 41 km al sur de la ciudad de Ica, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

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"Sentí fuerte el temblor, salí con mi esposa a la calle", dijo a la radio RPP un poblador de Ica, la capital de la región con 453.000 habitantes.

Según reportes de la prensa local, varias personas salieron de edificios, centros comerciales y viviendas.

Perú, que tiene una población de 34 millones de habitantes, está ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática.