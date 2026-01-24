Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez llama a "alcanzar acuerdos" con la oposición en Venezuela Delcy Rodríguez llamó a alcanzar acuerdos con la oposición en Venezuela y sostuvo que el diálogo político es clave para la estabilidad y la convivencia del país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó el sábado a dialogar con la oposición para alcanzar "acuerdos" de paz, tres semanas después del derrocamiento de Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

"No puede haber diferencias políticas ni partidistas cuando se trata de la paz en Venezuela", dijo Rodríguez en la televisión estatal, hablando desde el estado costero de La Guaira.

"A pesar de nuestras diferencias, debemos hablarnos con respeto. A pesar de nuestras diferencias, debemos unirnos y llegar a acuerdos", añadió.

Delcy Rodríguez habría colaborado con EEUU antes de captura de Maduro

Este llamado al diálogo de Delcy Rodríguez llega días después de que que se diera a conocer que presuntamente ella y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de ese país, se comprometieron a colaborar con el gobierno de EEUU para la etapa de transición, según el diario británico The Guardian.