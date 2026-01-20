Noticias Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de petróleo a EEUU para estabilizar el mercado cambiario La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que han ingresado los primeros fondos obtenidos por la venta de petróleo gestionada por Estados Unidos.

Video ¿Delcy Rodríguez investigada por la DEA? Esto se sabe

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó este martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, que serán utilizados para intentar estabilizar el mercado cambiario.

"Han ingresado, producto de la venta del petróleo , 300 millones de los 500 millones de dólares. Irán para financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación", dijo Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

PUBLICIDAD

"Esos primeros recursos serán utilizados a través de la banca nacional y del Banco Central de Venezuela para estabilizar el mercado cambiario", añadió.

Se trata de los primeros ingresos petroleros de Venezuela tras el acuerdo de suministro de 50 millones de barriles anunciado por Donald Trump con Caracas.

Incauta Estados Unidos buque petrolero cerca de Venezuela

Fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron sin incidentes la mañana de este martes 20 de enero de 2026 al buque motor Sagitta en aguas del mar Caribe, en una zona cercana a Venezuela.

Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, el petrolero navegaba en violación de la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump a embarcaciones sancionadas que operan en la región caribeña.

El organismo señaló que esta acción refleja la determinación de la administración estadounidense de asegurar que cualquier exportación de petróleo venezolano se realice únicamente bajo mecanismos legales y debidamente coordinados.