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Las reservas estratégicas de crudo de Asia y Oceanía serán desbloqueadas "inmediatamente", afirma AIE

Más de 30 países que son parte de la agencia votaron para que se liberaran 400 millones de barriles.

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Por:N+ Univision
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Este domingo 15 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía ( AIE) informó que el petróleo de las reservas estratégicas de Asia y Oceanía será desbloqueado “inmediatamente” para ayudar con la subida de precios y el de América y Europa para finales de marzo.

El pasado miércoles, los 32 países que son parte de la agencia votaron para que se liberaran 400 millones de barriles que son parte de la reserva energética. Este es el sexto desbloqueo desde su fundación hace medio siglo.

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"Miembros de la AIE de Asia y Oceanía pondrán a disposición esas reservas inmediatamente, y las reservas de los miembros de la AIE de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo", dijeron.

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Estrecho de Ormuz

Irán ha declarado que planea continuar con los ataques contra la infraestructura energética y usar el cierre en el estrecho de Ormuz para presionar a Estados Unidos e Israel, ya que por esa vía una quinta parte del petróleo a nivel mundial tiene que pasar.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos señaló el sábado que “ojalá” China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, países que se ven afectados en cuestión al precio del petróleo, enviaran barcos a la zona para que el estrecho ya no fuera amenazado por Irán.

Después del mensaje emitido por Donald Trump, el Ministerio de Defensa británico dijo que estaba discutiendo con sus aliados y socios algunas opciones para poder garantizar la seguridad en la navegación, pero no se dieron más detalles al respecto.

Video Cuba confirma diálogo con funcionarios de EEUU: Así reaccionan cubanos, analistas y políticos


Desde el comienzo de la guerra contra Irán, el mandatario estadounidense había dicho que iba a escoltar los petroleros por vía marítima, pero se ha llegado al comienzo de la tercera semana del conflicto y todavía no ha ocurrido.

“Ocurrirá pronto. Muy pronto”, dijo Donald Trump, quien abordaba el Air Force One para volar a Florida.

ALM

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