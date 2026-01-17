Cárcel

Pandilleros amotinados retienen a más de 40 guardias en cárceles de Guatemala

Hasta el momento "no hay personas heridas ni fallecidas", señaló en conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien descartó negociar la liberación de los rehenes.

Grupos de pandilleros retuvieron a más de 40 guardias en varias cárceles de Guatemala el sábado cuando se amotinaron como protesta al traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad, informaron las autoridades.

Las pandillas Barrio 18 y su enemiga Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas "terroristas" por Estados Unidos y Guatemala, están acusadas en el país de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.

A mediados del año pasado, las autoridades trasladaron a los principales cabecillas a una cárcel de máxima seguridad donde permanecen aislados, lo que ha provocado desde entonces motines de pandilleros.

"No hay negociación con los terroristas, los terroristas no tienen que dirigir la agenda del Estado con relación a los centros penales", dijo.

El Gobierno de Guatemala no restituirá privilegios

El gobierno no va a "restituirles sus privilegios" ni a "trasladarlos a las cárceles que ellos quieren" si no liberan a los rehenes, agregó.

El director del sistema penitenciario, Jorge Guillermo López, informó de nueve guardias retenidos en la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde se encuentran los líderes de las pandillas, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

Además, hay otros 28 rehenes, todos ellos custodios, en el centro penitenciario Fraijanes y otros nueve, uno de ellos sicólogo, en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente.

"Están molestos porque se les han quitado ciertos privilegios", pero "no podemos permitir que en l os centros penales los reos hagan lo que les venga en gana", señaló Villeda.

Durante los motines del año pasado en distintas cárceles los pandilleros retuvieron a los guardias, uno de los cuales murió por disparos.

En octubre, las autoridades guatemaltecas informaron que 20 jefes de la pandilla Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad y un a crisis en el país.

La policía solo ha logrado recapturar a 6 de los fugados, mientras que otro fue asesinado a balazos.

En noviembre llegó a Guatemala un grupo del FBI de Estados Unidos para desmantelar organizaciones criminales trasnacionales, como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

