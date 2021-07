La historia del dreamer que llegó a EEUU cuando tenía 1 año y ahora representará a Guatemala en los Juegos Olímpicos

La decisión de Grijalva declaró que la situación le obligaría a “autodeportarse” si no obtenía el permiso a tiempo. “Si no me llega el permiso a tiempo, y si voy a los Juegos Olímpicos, entonces estaría autodeportándome, técnicamente”, declaró a NBC Bay Area el pasado sábado. Tal opción no fue necesaria. El corredor obtuvo el permiso el lunes.