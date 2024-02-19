Viajó de Nueva York a operarse en Guatemala, entró a la clínica y nunca salió: qué pasó con Floridalma Roque

Video Su deseo de cambiar de apariencia le costó la vida: murió tras cirugía en una cuestionada clínica en México

La familia de Floridalma Roque, una madre y enfermera de 59 años originaria de Guatemala, tiene más de ocho meses sin saber de ella, desde que viajó de Nueva York a Ciudad de Guatemala a mediados de junio para someterse a varias cirugías estéticas.

Según sus familiares y los registros médicos, Roque ingresó a la clínica Perfektima en la capital guatemalteca en la mañana del 13 de junio. Allí tenía previsto ser sometida a procedimientos quirúrgicos en los brazos y párpados. Desde entonces, no se ha sabido nada de ella y sus familiares la buscan sin descanso.

En la clínica les dijeron que Roque se había dado de alta a sí misma, en contra del consejo de los médicos, al día siguiente de la operación y que había abandonado el lugar a bordo de un Uber.

En una colecta en línea organizada por los familiares de Roque en el sitio web GoFundMe para financiar los gastos de su búsqueda, Edwar Roque, uno de sus hijos, explica que esto es imposible ya que el teléfono de su madre fue apagado antes de la operación y nunca más fue encendido.

El hijo de la mujer desaparecida explica, además, que Roque llegó a la clínica acompañada de una pariente pero que “el personal clínico le pidió a esa pariente que se fuera”. Centan que le dijeron que “la llamarían una vez que Floridalma estuviera lista para ser recogida”. Ella nunca recibió esa llamada.

Aún así la pariente, Rosario Sandoval, se trasladó a la clínica a las 10:00 am del día siguiente y relata que el propio cirujano plástico Kevin Malouf le dijo que Roque había salido de la clínica a las 7:00 am en un Uber, según explicó la hija de la mujer desaparecida, Vida Roque, a CBS News.

Señales de alerta sobre qué pudo haberle pasado a Floridalma Roque

Vida Roque agregó que a su madre “no le gustaba trasladarse sola y siempre iba acompañada, por lo que sería inusual que ella abandonara la clínica sola después de la cirugía”.

Por eso la versión de la clínica le generó una señal de alerta. Otra fueron las distintas versiones que les dio la clínica sobre cómo y cuándo Floridalma Roque abandonó supuestamente la instalación.

Según explica Edwar Roque en GoFundMe, Malouf, el cirujano, “ha cambiado su versión de los hechos al menos tres veces”. “De decir que llamó un taxi, hasta decir ahora: 'alguien vino a buscarla y les dijo que estaban afuera'", alega el hijo de la mujer desaparecida.

Señala además el hecho de que su madre no podía ver, ya que le habían operado los párpados.

Sin embargo, a la familia le mostraron un video de vigilancia obtenido por la policía guatemalteca que muestra a una mujer que la clínica alega que era Roque siendo escoltada fuera del lugar. Edwar Roque niega que se trate de su madre. “Es mucho más alta que Floridalma y más pesada” explica en GoFundMe. “Esa ¡NO era Floridalma!”, escribió.

Vida Roque dijo a CBS News que había buscado la ayuda de la policía en Nueva York, del FBI y de la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala. Pero es difícil pues se trata de una desaparición ocurrida fuera de Estados Unidos.

El médico fue arrestado

La insistencia de la familia de Roque logró que el caso fuese investigado por la policía local. Un examen minucioso del video de vigilancia parecen mostrar a un paciente con la cabeza completamente vendada saliendo de la oficina, la persona que la clínica alega era Roque y que la familia dice que es imposible que hubiese sido ella.

Pero un segundo video obtenido por las autoridades muestra a miembros del personal de la clínica sacando un gran contenedor y bolsas de basura la noche de la desaparición de Roque.

El 28 de julio de 2023, la fiscalía contra el delito de femicidio allanó cuatro inmuebles relacionados a Maluf, quien fue posteriormente arrestado junto con otros miembros del personal de la clínica. Según la fiscalía, cuenta con prueba suficiente para vincular a los cuatro imputados con la desaparición de Roque.

Según el diario local Prensa Libre, el 19 de octubre un tribunal penal de primera instancia dictó medidas cautelares sobre cuentas bancarias, una finca, un apartamento y un estacionamiento, todo equivalente a $1 millón, propiedad de Maluf. Él sigue bajo custodia de las autoridades mientras la investigación continúa su curso.

Pero, a pesar de los progresos en el caso, ocho meses después de su desaparición, los hijos de Roque no tienen el cuerpo de su madre, no conocen su paradero, ni han recibido ningún certificado de defunción, algo que podría tardar meses y hasta años si no se recupera su cuerpo, según CBS News.

Edwar Roque dice que la desaparición de su madre de la clínica Perfektima no se un hecho aislado.

“También nos hemos encontrado con otras víctimas con historias similares en las que su familiar también desapareció después de salir de la clínica Perfektima y sus historias nunca fueron sacadas a la luz ni llevadas a la Justicia”, dijo. “La única diferencia es que todos eran guatemaltecos y Floridalma era ciudadana estadounidense”, agregó.