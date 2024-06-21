Por qué Vladimir Putin amenazó a Corea del Sur tras su visita a Kim Jong-un

Tras su histórica visita a Corea del Norte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Corea del Sur que, de proveer armas a Ucrania, podría tomar decisiones que podrían resultar desagradables para Seúl.

Putin hizo las declaraciones durante una visita a Vietnam tras un viaje a Pyongyang, Corea del Norte, donde firmó un acuerdo de defensa mutua en caso de agresión con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

La visita de Putin a Pyongyang fue la primera del mandatario ruso allí en 24 años. Las muestras de apoyo mutuas y el acuerdo firmado por ambos fueron percibidos por la comunidad internacional como riesgosos para la estabilidad global.

Tras la firma del acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, Seúl, aliado de Occidente, ya había considerado el convenio como una amenaza contra su seguridad nacional.

Luego del anuncio de dicho acuerdo, Corea del Sur dijo en respuesta que estaba considerando enviar armas a Ucrania, en apoyo a sus acciones contra la invasión rusa en su territorio.

Putin amenaza con acciones “desagradables”

Pero Putin respondió a ese mensaje señalando que Moscú está dispuesto a tomar “decisiones” que podrían no “agradar” al liderazgo actual de Corea del Sur, que técnicamente está en guerra con su vecino del norte.

Seúl ya ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania en medio del conflicto bélico que mantiene con Rusia.

Putin añadió que el Kremlin también está dispuesto a enviar armas a Pyongyang si los Estados Unidos y sus aliados continúan enviando armamento a Ucrania.

“Aquellos que proveen estas armas creen que no están en guerra contra nosotros. Yo dije, incluyendo a Pyongyang, que nos reservamos el derecho de proveer armamento a otras regiones del mundo”, declaró.

Tras la declaración amenazante de Putin, Seúl dijo que podría reconsiderar su idea de enviar armas a Ucrania. El gobierno de Corea del Sur agregó que podría considerar “otras opciones” en lugar de enviar armas a las fuerzas ucranianas y su postura “depende de cómo Rusia trate este tema”.

Seúl también había llamado al embajador ruso Georgy Zinoviev para protestar contra el pacto firmado por Rusia y Corea del Norte.

Seúl ya se había negado a enviar armas a Ucrania ante su política de no enviar ese tipo de apoyo a países en guerra.

Algunos en Ucrania esperaban que el estrechamiento de lazos entre Putin y Kim habría llevado a Seúl a cambiar su postura sobre el envío de armas a territorio ucraniano.

Durante la visita de Putin a Pyongyang, Kim reiteró su “apoyo total” a la guerra de Rusia contra Ucrania. Aunque ambos países lo niegan, existe evidencia que apunta a que Corea del Norte ha enviado armas para que Rusia las utilice en su invasión.

De ser el caso, ambos países estarían en violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben ese tipo de transferencias de armamento. Rusia ha respaldado dichas medidas anteriormente.

Kim ya había tenido un primero encuentro con Putin en septiembre de 2019 en el puerto de Vladivostok, en el este de Rusia.

Esa primera reunión fue percibida por funcionarios estadounidenses y surcoreanos como evidencia de que Corea del Norte sí proporcionaba a Rusia artillería, misiles y otros equipos militares para su uso en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnologías militares clave.

Pacto Putin-Kim no es sorpresa, dice EEUU

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, dijo este viernes que el pacto entre Putin y Kim debería interesar a cualquier país al que le preocupe la preservación de la paz y estabilidad en la región.

Añadió que, sin embargo, el acuerdo no era una “sorpresa”, ya que Estados Unidos había advertido anteriormente sobre un estrechamiento de lazos entre ambos países.

El gobierno de Japón dijo que estaba “seriamente preocupado” por el pacto y porque Putin no había descartado la cooperación militar con Corea del Norte.

Analistas han sostenido que el tratado entre ambas naciones podría tener serias implicaciones para el resto del mundo.

El acuerdo abre la puerta no solo a que Corea del Norte abiertamente envíe armamento a Rusia, sino a que el gobierno de Putin intervenga en cualquier nuevo enfrentamiento entre las dos Coreas.

Las tensiones entre Seúl y Pyongyang se han incrementado en semanas recientes. En al menos tres ocasiones, soldados de Corea del Norte cruzaron a territorio surcoreano en los últimos tres meses.

El incidente más reciente ocurrió este jueves, cuando tropas norcoreanas cruzaron la frontera brevemente y fueron repelidas con disparos de advertencias por soldados de Corea del Sur, de acuerdo con un comunicado de Seúl.

Los dos incidentes previos ocurrieron el 9 y 18 de junio y aparentemente no fueron cruces intencionales.

