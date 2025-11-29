Airbus pide corregir una falla en algunos aviones antes de que puedan volar nuevamente

Video El momento en que una avioneta se estrella y explota poco después de despegar: dos personas murieron

Aerolíneas de todo el mundo reportaron interrupciones de corto plazo este fin de semana mientras corregían el software de un modelo de avión ampliamente utilizado. Esto después de que un análisis encontró que un código informático pudo ser el causante del descenso repentino en la altitud de un avión de JetBlue el mes pasado.

Airbus dijo el viernes que un análisis del incidente de JetBlue reveló que la intensa radiación solar puede afectar datos clave para el funcionamiento de los controles de vuelo en la familia de aviones A320.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea exigieron a las aerolíneas que abordaran el problema actualizando el software. Más de 500 aviones registrados en Estados Unidos se vieron afectados, pero las aerolíneas anunciaron que habían hecho las revisiones correspondientes en muchos de ellos.

La agencia europea dijo que esto podría causar “interrupciones a corto plazo” en los horarios de vuelo. El problema se debe a una actualización del software en las computadoras a bordo del avión, según la agencia.

El cambio de software se produce mientras los pasajeros en Estados Unidos regresan a casa después del feriado por el Día de Acción de Gracias, que es el momento de más viajes en el país.

Una falla que ha sido mayormente corregida

American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 han debido ser revisados. Corregir la falla debería tomar alrededor de dos horas para muchos aviones y ello ya se realizó en casi todos los aviones afectados de American, dijo la aerolínea.

Air India dijo en X que sus ingenieros estaban trabajando en la solución y completaron el reinicio en más del 40% de los aviones que lo necesitan. No hubo cancelaciones, afirmó.

Delta esperaba que el problema afectara a menos de 50 de sus aviones A321neo. United dijo que seis aviones en su flota eran sujetos a las correcciones en el software y anticipó interrupciones menores en algunos vuelos. Hawaiian Airlines dijo que no se vio afectada.

En Francia, el ministro de Transporte, Philippe Tabarot, dijo que la situación se ha estabilizado ya que varias actualizaciones del software ya se habían instalado. Señaló que el impacto fue limitado en el país con un “casi completo retorno a la normalidad en los aeropuertos franceses”.

En Reino Unido, la interrupción también fue mínima. British Airways, por ejemplo, dijo que solo tres de sus aviones requerían la actualización, mientras que EasyJet indicó que podría haber cambios en su horario de vuelos como resultado de la actualización, en cuyo caso se informará a los pasajeros.

La alemana Lufthansa de dio a conocer que la mayoría de las actualizaciones del software se completaron durante la noche y la mañana del sábado. No se espera que se cancelen vuelos de Lufthansa Group Airlines debido a la situación actual, pero podría haber retrasos menores durante el fin de semana, afirmó.

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron llevados al hospital después del incidente del 30 de octubre a bordo del vuelo que iba de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey. El avión fue desviado a Tampa, Florida.

Airbus, que está registrada en Holanda pero tiene su sede principal en Francia, es uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo junto con la estadounidense Boeing.

El A320 es el principal competidor del 737 de Boeing. Airbus actualizó su motor a mediados de la década de 2010, y los aviones en esta categoría se llaman A320neo.

El A320 es la familia de aviones de pasillo único más vendida del mundo, según el sitio web de Airbus.

