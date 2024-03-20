El piloto de Delta que pretendía volar ebrio de Edimburgo a NYC y fue condenado a 10 meses de cárcel

Video Más problemas para Boeing: un avión de Delta pierde una rueda delantera cuando estaba a punto de despegar

Lawrence Russell Jr, un piloto de Delta Airlines que ingirió más de 2.5 veces el límite de alcohol permitido y se preparaba para hacer un vuelo transatlántico de Edimburgo a Nueva York, fue condenado a 10 meses de prisión el martes.

Al ser emitida la sentencia, la sheriff Alison Stirling dijo que se debía imponer una pena de prisión por “castigo [y] protección al público”, al tiempo que señaló que tenía dos condenas previas por conducir bajo la influencia del alcohol en Estados Unidos.

Hallaron dos botellas de Jägermeister en su equipaje

Los hechos sucedieron en junio pasado, cuando en una inspección encontraron dos botellas de Jägermeister dentro de su equipaje de mano. Una de las botellas estaba casi vacía, por lo que fue arrestado por la policía.

Una muestra posterior arrojó que el hombre tenía "no menos de 49 mg de alcohol en 100 ml de sangre", cuando el límite legal es de solo 20 mg de alcohol en 100 ml de sangre.

El piloto, de 63 años, se declaró culpable de los cargos de presentarse a trabajar como piloto mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

Un alcohólico en recuperación

Por su parte, la abogada defensora Pamela Rodgers dijo que su cliente estaba "arrepentido" y era un alcohólico en recuperación que no había bebido alcohol durante 277 días.

Sin embargo, la fiscal Lynne Barrie dijo que con sus acciones, el hombre “habría puesto en peligro muchas vidas y las consecuencias podrían haber sido catastróficas.

“Mostró un desprecio imprudente por la seguridad de sus pasajeros y tripulación. El piloto de un avión comercial tiene en sus manos la vida de cientos de personas. Los habría puesto a todos en grave riesgo.

