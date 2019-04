"Pensamos que las cosas son eternas y un día desaparecen": testigos de la catástrofe lloran la pérdida de Notre Dame

La gente se precipitaba en los túneles del metro buscando la salida más cercana para llegar a la catedral. “Informamos que los trenes no se detendrán en la estación Saint Michel debido a un incendio en curso en la catedral de Notre Dame”, anuncia una voz en los pasillos del subterráneo.

Cantos y oraciones se escuchaban en los puentes bloqueados por de la policía . “No, ella no por favor”, dijo con profunda tristeza Miriam, de la mano de su hija de 10 años, mientras agregaba que no podían quedarse en casa viendo las imágenes en la televisión. “Siento mucha impotencia, es como una gran injusticia delante de nosotros. Somos de confesión musulmana pero esta iglesia representa tantas cosas para Francia, es un emblema de París, teníamos que venir para hacernos solidarios con la ciudad”, explicó conmovida.

Turistas y locales se confundían con el mismo rostro de admiración e incredulidad. Una mujer de unos 50 años se acerca desorientada, con el rostro lleno de lágrimas, como quien llega a la sala de emergencia de un hospital buscando noticias de un ser querido. “Vengo a orar, esa es mi casa, cada año tomo fotos de los árboles anunciando la primavera, ahora ya no podré hacer esas cosas”, afirmó. Su nombre es Cecil y se ha enterado del incendio por un mensaje desesperado de su padre. No lo podía creer. “ Pensamos que las cosas son eternas y el día que desaparecen nos damos cuenta que debimos haberles honrado mucho más, estoy muy triste. Siento que me han quitado una parte de mi cuerpo”, insistió entre sollozos y agregó “soy católica, practicante, pero esto va mucho más allá de la religión. Este lugar era un hogar para todos. Había resistido tantas cosas, es una gran pérdida para la ciudad y para el mundo”, insistió.