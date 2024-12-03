La mujer que se metió de polizona en un vuelo a París será enviada de regreso a Nueva York

Video Lo que se sabe de la mujer que se coló de polizona en un vuelo de Nueva York a París: es rusa y vive en EEUU

La línea aérea Delta Air Lines informó que llevará de regreso a EEUU a la mujer que se coló sin que nadie se diera cuenta en un vuelo de Nueva York a París.

La polizona tiene previsto regresar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York escoltada por dos funcionarios de seguridad franceses en un vuelo de Delta este miércoles, según un funcionario de aduanas en París que habló con la cadena CNN. La mujer de 57 años pasó varios controles de seguridad en el aeropuerto JFK y abordó el avión con destino a París la semana pasada.

PUBLICIDAD

Las autoridades aeronáuticas todavía están investigando cómo la mujer logró pasar varios controles de seguridad en el JFK de Nueva York para luego abordar, sin pasaje, el vuelo de Delta Air Lines con destino a París.



Sin contar con una tarjeta de embarque, la polizona logró burlar el chequeo de seguridad aeroportuaria así como las verificaciones de pasaporte y del proceso de embarque de la aerolínea logrando finalmente abordar el avión.

Logró evadir tres chequeos y viajó pasando de baño a baño

“Una persona sin tarjeta de embarque fue examinada físicamente sin ningún artículo prohibido. La persona pasó por alto dos puestos de verificación de identidad y de estado de embarque y subió al avión”, dijo la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) en un comunicado.

El incidente ocurrió el martes antes del feriado de Acción de Gracias, un día de un altísimo volumen de pasajeros en los grandes aeropuertos de Estados Unidos.

“Delta está llevando a cabo una investigación exhaustiva de lo que pudo haber ocurrido y trabajará en colaboración con otras partes interesadas de la aviación y las fuerzas del orden para tal fin”, dijo Delta en un comunicado. “Nada es más importante que los asuntos de seguridad”.

La mujer, identificada como Svetlana Dali, de 57 años de edad, es una ciudadana rusa que vive legalmente en Estados Unidos con una Green Card, según las autoridades.

Según testigos, el vuelo estaba lleno por lo que la polizona tuvo que tratar de no levantar sospechas moviéndose entre los distintos baños del avión. Sin embargo, los miembros del personal de abordo eventualmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.

PUBLICIDAD

Autoridades preparan un caso contra la polizona

Una vez que el avión aterrizó en el aeropuerto Charles de Gaulle de París el capitán pidió a los pasajeros que permanecieran a bordo hasta que la policía francesa entrará a la aeronave.

"Amigos, este es el capitán, solo estamos esperando que la policía suba a bordo. Es posible que estén aquí ahora y nos ordenaron que mantuviéramos a todos en el avión hasta que resolvieran el problema del pasajero adicional que está en el avión”, según se puede escuchar en un video grabado por un pasajero.

Los funcionarios franceses detuvieron a Dali, ya que no tenía visa para entrar a Francia y el domingo fue puesta a bordo de otro vuelo de Delta para transportarla de regreso a EEUU, pero tuvo que ser sacada del avión cuando comenzó a protestar a gritos diciendo que no quería regresar.

La TSA está preparando un caso civil contra Dali después de revisar el video de seguridad del aeropuerto desde el interior del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, según la portavoz de la agencia, Alexa López, citada por CNN.

La TSA no puede presentar cargos penales, pero puede remitir el caso al Departamento de Justicia.