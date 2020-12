Parlamento de Irán aprueba enriquecer uranio a niveles cercanos a los de armas nucleares, tras la muerte del 'cerebro' detrás de ese programa

De hecho, el Parlamento también aprobó este miércoles prohibir la entrada de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares si, para inicios de febrero –cuando habrá asumido ya el mandatario electo, Joe Biden–, no se levantan las sanciones estadounidenses.

Oposición del gobierno

La ofensiva del Parlamento iraní, dominado por los conservadores, no es vista con buenos ojos por el Gobierno , cuyo portavoz, Alí Rabií, subrayó que las decisiones respecto al JCPOA dependen del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y no del Parlamento.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Jatibzadeh, aseguró, por su parte, que el plan "no ha tomado en cuenta" las opiniones del Ejecutivo ni de su departamento. "El Gobierno ha declarado que actualmente este plan no es necesario ni útil", dijo en rueda de prensa Jatibzadeh, quien instó a los diputados a reconsiderar su opinión.