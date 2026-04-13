Noticias

Nace entre bombas: la historia de Shiman, una bebé en un campamento tras huir de los ataques en Beirut

El nacimiento de una bebé en una tienda en Beirut, tras huir de bombardeos, expone la crisis de mujeres embarazadas desplazadas en Líbano

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Lo último sobre la guerra con Irán: Israel busca cese al fuego con Líbano y tropas de EEUU se quedan en Oriente Medio

Todo lo que la recién nacida Shiman conoce del mundo es una endeble tienda de campaña a orillas del mar en Beirut: el hedor a mantas enmohecidas, las picaduras de enjambres de insectos y los gritos de los aviones de guerra israelíes que atacan la capital libanesa.

Hasta este lunes, tenía 16 días de vida tras haber nacido aquí, entre el barro, relató su madre, Haifa Kenjo.

PUBLICIDAD

Kenjo, de 34 años, estaba embarazada de nueve meses cuando los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut —la zona de Dahiyeh— la obligaron a ella, a su esposo y a su hijo de dos años, Khalid, a huir para salvar sus vidas, calzados con sandalias y vestidos con pijamas. No tuvieron tiempo de llevarse nada mientras las explosiones sacudían la casa, contaron: ni ropa, ni dinero en efectivo.

Se refugiaron en una tienda de campaña donada cerca del centro de Beirut y aseguraron la lona con piedras, mientras el viento amenazaba con arrancarla del suelo.

Más sobre Beirut

Ataques israelíes dejan al menos 20 muertos en Beirut mientras diplomáticos buscan un cese al fuego
6 mins

Ataques israelíes dejan al menos 20 muertos en Beirut mientras diplomáticos buscan un cese al fuego

Mundo
Hezbollah confirma la muerte de Hashem Safieddin, considerado posible sucesor de Nasrallah
4 mins

Hezbollah confirma la muerte de Hashem Safieddin, considerado posible sucesor de Nasrallah

Mundo
A casi un año del inicio de la guerra en Gaza, un ataque israelí deja 19 muertos. También hubo más bombardeos en Líbano
7 mins

A casi un año del inicio de la guerra en Gaza, un ataque israelí deja 19 muertos. También hubo más bombardeos en Líbano

Mundo
Un nuevo frente de guerra en el Medio Oriente: Israel inicia una incursión terreste contra Hezbollah en el sur de Líbano
6 mins

Un nuevo frente de guerra en el Medio Oriente: Israel inicia una incursión terreste contra Hezbollah en el sur de Líbano

Mundo
Cómo Israel localizó al líder de Hezbollah en un suburbio de Beirut y cómo fue el ataque para matarlo
8 mins

Cómo Israel localizó al líder de Hezbollah en un suburbio de Beirut y cómo fue el ataque para matarlo

Mundo
Israel "elimina" a otro alto mando de Hezbollah y redobla sus ataques contra Líbano, que dejan cerca de 50 muertos este domingo
5 mins

Israel "elimina" a otro alto mando de Hezbollah y redobla sus ataques contra Líbano, que dejan cerca de 50 muertos este domingo

Mundo
Hassan Nasrallah: temor a que la muerte del líder de Hezbollah desate "una guerra total" en Medio Oriente
3 mins

Hassan Nasrallah: temor a que la muerte del líder de Hezbollah desate "una guerra total" en Medio Oriente

Mundo
Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah durante más de 30 años y fiel aliado de Irán que Israel mató en Líbano
5 mins

Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah durante más de 30 años y fiel aliado de Irán que Israel mató en Líbano

Mundo
Qué se sabe del potente ataque de Israel contra el cuartel general de Hezbollah con el que buscaba matar a Hassan Nasrallah
3 mins

Qué se sabe del potente ataque de Israel contra el cuartel general de Hezbollah con el que buscaba matar a Hassan Nasrallah

Mundo
Hezbollah lanza un misil hacia Tel Aviv y el Ejército de Israel pide a sus tropas prepararse para "posible ingreso" a Líbano
6 mins

Hezbollah lanza un misil hacia Tel Aviv y el Ejército de Israel pide a sus tropas prepararse para "posible ingreso" a Líbano

Mundo

De las más de un millón de personas desplazadas en el Líbano a causa de esta última guerra entre Israel y Hezbolá —grupo respaldado por Irán—, 13,500 están embarazadas y se espera que más de 1,500 den a luz en el próximo mes, informó esta semana la agencia de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas, advirtiendo que muchas tienen dificultades para acceder a una atención materna adecuada.

Cuando la vida transcurría con normalidad, Kenjo se imaginaba dando a luz en el principal hospital público de Beirut, el mismo donde había dado a luz a Khalid. Ella es originaria de Siria y, aunque ha pasado casi la mitad de su vida en la capital libanesa y está casada con un hombre libanés, debe pagar para acceder a los hospitales públicos del país, donde las madres libanesas pueden dar a luz de forma gratuita.

Cuando rompió aguas y comenzó el trabajo de parto el 28 de marzo, llamó a una ambulancia y su esposo logró reunir, con gran esfuerzo, los 40 dólares necesarios para la admisión. Pero los 500 dólares que necesitaban para que Shiman naciera en el hospital estaban sepultados bajo las ruinas de su hogar, arrasado la semana anterior por un ataque aéreo israelí.

PUBLICIDAD

Regresaron a la tienda de campaña, llamaron a una partera y rezaron.

Umm Ali, la partera, contó que hizo todo lo que pudo, pero la tienda estaba inmundicia. La lluvia se filtraba al interior. Lavaron a la pequeña Shiman con agua embotellada.

Kenjo no tenía leche en los pechos para alimentar a su hija. La leche de fórmula para lactantes cuesta más de lo que su esposo gana en un día instalando tanques de agua. Ella sabe que su bebé tiene hambre. Los voluntarios que reparten comida en el campamento de desplazados le dieron apenas la fórmula suficiente para los próximos días.

Shiman no llora como un bebé normal; tose. Su piel está fría y pegajosa, marcada por picaduras de insectos.

"Es tan preciosa", dijo Kenjo, acariciando a su niña.

"Pero para ella no tenemos nada. Tenemos menos que nada", agregó.

Video Israel abate a Ali Yusef Harshi, secretario del líder de Hezbolá, durante un operativo en Beirut
Relacionados:
NoticiasGuerraIsraelIrán

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX