Hezbollah confirma la muerte de Hashem Safieddin, considerado posible sucesor de Nasrallah

Hezbollah confirmó este miércoles la muerte de Hashem Safieddin, el posible sucesor de Hasan Nasrallah al frente del movimiento islamista libanés, después de que el ejército israelí anunciara que lo había "eliminado" a principios de octubre en un ataque cerca de Beirut.

En un comunicado, Hezbollah informó sobre la muerte del jefe del consejo ejecutivo del movimiento proiraní "en un bombardeo sionista" y agregó que murió junto a otros miembros del partido chiíta.

El ejército israelí había anunciado el martes haber "eliminado" a Safieddin en un bombardeo en el sur de Beirut el 4 de octubre.

Safieddin era uno de los miembros más importantes del Consejo de la Shura, la más alta instancia del partido.

Una fuente cercana a Hezbollah afirmó a AFP que era "el candidato más probable" a suceder al fallecido jefe del movimiento chiita proiraní.

Nasrallah murió a raíz de un ataque israelí en el sur de Beirut a finales de septiembre. Era uno de los más fieles aliados de Irán desde que ocupara la secretaria general de la milicia islamista Hezbollah en febrero de 1992.

Hezbollah califica al fallecido posible sucesor de Nasrallah como el “más preciado mártir”

El comunicado de Hezbollah decía que Safieddine se había “unido a su hermano, nuestro más noble y preciado mártir”, Nasrallah.

El grupo militante comenzó a disparar cohetes, misiles y drones contra Israel, provocando ataques aéreos de represalia, después de que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desde Gaza desencadenara la guerra.

El mes pasado estalló una guerra total en Líbano y los ataques israelíes mataron a Nasrallah y a la mayoría de sus altos comandantes. Las fuerzas terrestres israelíes incursionaron en el sur de Líbano a principios de octubre.

Israel bombardea la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano

En tanto, aviones israelíes atacaron varios edificios en la ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, el miércoles.

Tiro, una capital provincial, se había librado en gran medida de la guerra entre Israel y Hezbollah, pero los ataques en los alrededores de la ciudad se han intensificado recientemente.

La ciudad de 2,500 años de antigüedad, a unas 50 millas al sur de Beirut, es conocida por sus playas vírgenes, su antiguo puerto y sus imponentes ruinas romanas y su hipódromo, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las ciudades más grandes del Líbano y una metrópoli vibrante popular entre los turistas.

Los edificios atacados el miércoles se encontraban entre varios sitios patrimoniales, incluido el hipódromo y un grupo de sitios costeros asociados con los antiguos fenicios y los cruzados.

El ejército israelí emitió advertencias de evacuación un par de horas antes para decenas de edificios en el corazón de la ciudad. Instó a los residentes a trasladarse al norte del río Awali, decenas de millas al norte.

Avichay Adraee, un portavoz militar israelí, dijo en la plataforma X que había activos de Hezbollah en el área de la advertencia de evacuación, sin dar más detalles ni proporcionar pruebas.

La ciudad está en el sur del Líbano, donde Hezbollah tiene una fuerte presencia y sus legisladores son miembros del grupo o sus aliados. Pero Tiro también es hogar de civiles sin vínculos con el grupo, incluida una importante comunidad cristiana.

Los socorristas de la Defensa Civil del Líbano utilizaron altavoces para advertir a los residentes que evacuaran la zona y ayudaron a los adultos mayores y a otras personas que tenían dificultades para salir. Ali Safieddine, jefe de la Defensa Civil, dijo a The Associated Press que no hubo víctimas.

Más de 2,500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó el conflicto a finales del año pasado, según el Ministerio de Salud del Líbano, que no distingue entre civiles y combatientes. Más de un millón de personas han huido de sus hogares desde septiembre.

Del lado israelí, los ataques han matado a unas 60 personas, la mitad de ellas soldados. Los ataques con cohetes casi a diario han vaciado comunidades en todo el norte de Israel, desplazando a unas 60,000 personas.

En las últimas semanas, Hezbollah ha ampliado su alcance, lanzando decenas de cohetes todos los días y apuntando regularmente a la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. La mayoría de los proyectiles son interceptados o caen en zonas abiertas.

