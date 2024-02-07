EEUU mata a un alto mando de las milicias islámicas en Irak en un nuevo ataque con drones como represalia por el atentado en Jordania

Video En un minuto: Nikki Haley pierde las primarias de Nevada ante "ninguno de estos candidatos"

Tres miembros de la milicia islamista Kataib Hezbolá, entre ellos un comandante de alto rango, murieron este miércoles un ataque estadounidense con un dron en Bagdad, según informaron fuentes oficiales.

“El 7 de febrero, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo un ataque unilateral en Irak en respuesta a los atentados contra miembros del servicio estadounidense, matando a un comandante de Kataib Hezbolá, responsable de planificar y participar directamente en atentados contra fuerzas estadounidenses en la región” informó el CENTCOM a través de redes sociales.

El Mando Central informó también que no tienen por el momento indicios de daños colaterales ni de víctimas civiles.

“Estados Unidos seguirá tomando las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo. No dudaremos en responsabilizar a todos aquellos que amenacen la seguridad de nuestras fuerzas”, agregó el CENTCOM en la publicación en X (antes Twitter).

De acuerdo con una fuente cercana a los hechos, dos comandantes de un grupo proiraní así como un chófer viajaban en el auto que fue atacado por el dron estadounidense.



Uno de los muertos era Abu Baqr al-Saadi, comandante del grupo Kataeb Hezbolá a cargo de los asuntos militares en Siria, dijo a la AFP un miembro del grupo, bajo condición de anonimato. Las otras dos personas a bordo del auto también pertenecían a la milicia.

De acuerdo con fuentes de la policía de la capital iraquí, dos de los fallecidos eran responsables de facilitar la transferencia de armas y de las operaciones de la milicia en Siria.

El ataque se produjo en medio de las tensiones en la región y días después de que el ejército estadounidense lanzara un ataque aéreo contra docenas de emplazamientos en Irak y Siria utilizados por las milicias respaldadas por Irán y la Guardia Revolucionaria iraní.



EEUU ha responsabilizado a la Resistencia Islámica en Irak, una amplia coalición de milicias respaldadas por Irán, del ataque en Jordania a fines de enero en una base militar que mató a tres soldados estadounidenses.

Diversos funcionarios estadounidenses han dicho que sospechan que el ataque fue dirigido por Kataib Hezbolá.

La Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado periódicamente ataques contra bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria en el contexto de la actual guerra entre Israel y Hamas, afirmando que son en represalia por el apoyo de Washington a Israel en su guerra en Gaza, que ha causado la muerte de 27,707 palestinos, según el Ministerio de Sanidad del territorio gobernado por Hamas.

Kataib Hezbolá había dicho en un comunicado en enero que suspendía los ataques contra las tropas estadounidenses para evitar "poner en una posición incómoda al gobierno iraquí" tras el ataque en Jordania, pero otros han prometido seguir luchando.

Como respuesta la semana pasada EEUU atacó 85 objetivos de fuerzas iraníes y proiraníes en siete puntos diferentes en Irak y la vecina Siria.

