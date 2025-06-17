Israel vs. Irán: la creciente división entre las bases de Donald Trump sobre el papel que debe asumir EEUU en el conflicto desatado por Israel

En aproximadamente ocho horas, el presidente Donald Trump pasó el lunes de sugerir que un acuerdo nuclear con Irán seguía siendo "alcanzable" a instar a los 9.5 millones de residentes de Teherán a evacuar la ciudad mientras acortaba su visita a la cumbre del G7 para regresar a Washington y mantener reuniones urgentes con su equipo de seguridad nacional.

El abrupto regreso de Trump a la Casa Blanca se produce en un momento decisivo de su presidencia. En cuatro días de ataques con misiles, Israel ha causado un daño considerable a Irán y cree que ahora puede asestar un golpe permanente a su programa nuclear, especialmente si recibe algo más de ayuda del presidente.

Sin embargo, una mayor implicación estadounidense, tal vez proporcionando a los israelíes bombas contra búnkeres para penetrar en los centros nucleares iraníes construidos en lo profundo del subsuelo u ofreciendo otro tipo de apoyo militar directo de Estados Unidos, conlleva un enorme riesgo político para Trump.

Parece estar planteando gradualmente los argumentos para justificar una implicación estadounidense más directa.

"Irán debería haber firmado el 'acuerdo' que les dije que firmaran", publicó Trump en redes sociales poco antes de que la Casa Blanca anunciara que Trump acortaba su visita a la cumbre del Grupo de los Siete en las Montañas Rocosas de Canadá. "Qué pena y desperdicio de vidas humanas. Dicho simplemente, ¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR! ¡Lo dije una y otra vez! ¡Todos deberían evacuar Teherán de inmediato!".

El cambio de tono de Trump se produce mientras Estados Unidos ha reposicionado buques de guerra y aviones militares en la región para responder si el conflicto entre Israel e Irán se intensifica aún más.

¿Podría Trump implicarse más en el conflicto entre Israel e Irán?

Los israelíes dicen que su ofensiva ha destruido las defensas aéreas de Irán y ahora pueden atacar objetivos en todo el país a voluntad. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el bombardeo israelí continuará hasta que el programa nuclear y los misiles balísticos de Irán sean destruidos.

Hasta ahora, Israel ha atacado múltiples sitios del programa nuclear iraní, pero no ha podido destruir la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo.

El sitio está enterrado profundamente bajo tierra, y para eliminarlo, Israel podría necesitar la bomba rompe-búnker estadounidense GBU-57 Massive Ordnance Penetrator de 30,000 libras, que utiliza su peso y fuerza cinética para alcanzar objetivos profundamente enterrados y luego explotar. Pero Israel no tiene la munición ni el avión necesario para arrojarla, el bombardero furtivo B-2.

El momento en que un ataque israelí impacta la televisión estatal de Irán durante noticiero en vivo



Las propias defensas de Israel permanecen en gran medida intactas frente a los ataques de represalia de Irán, pero algunos de los misiles de Teherán están logrando atravesar y tienen un impacto mortal.

La Casa Blanca, poco después de anunciar que Trump regresaba a Washington, envió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para una aparición en horario de máxima audiencia en Fox News mientras crece la especulación sobre si Trump podría inclinarse hacia una implicación más directa de Estados Unidos.

Hegseth dijo a Jesse Watters de Fox News que "por supuesto" Trump quería ver un acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán.

"Su posición no ha cambiado", dijo Hegseth. " Lo que estás viendo en tiempo real es paz a través de la fuerza y Estados Unidos. Nuestro trabajo es ser fuertes. Estamos posicionados defensivamente en la región para ser fuertes en la búsqueda de un acuerdo de paz. Y ciertamente esperamos que eso sea lo que suceda aquí".

Mientras tanto, Trump, durante una charla con reporteros el lunes en un aparte del G7, se negó a decir qué se necesitaría para que Estados Unidos se involucre más directamente. En cambio, continuó presionando a Irán para que negocie sobre su programa nuclear.

Una creciente división sobre Irán entre los seguidores de Trump

Trump el lunes se irritó cuando se le preguntó sobre algunos de sus fieles de MAGA, incluido el comentarista conservador Tucker Carlson, que han sugerido que una mayor implicación de Estados Unidos sería una traición a los seguidores que se sintieron atraídos por su promesa de poner fin a la implicación de Estados Unidos en guerras costosas e interminables.

Carlson, un excomentarista de Fox News, llamó a Trump la semana pasada "cómplice en el acto de guerra" en su boletín para suscriptores.

Trump lanzó un ataque velado a Carlson, quien durante años presentó un popular programa en horario de máxima audiencia para Fox News, pero fue expulsado en 2023 en medio de un aluvión de malas noticias legales para la cadena.

"No sé qué está diciendo Tucker Carlson", dijo Trump a los reporteros. "Que consiga una cadena de televisión y lo diga para que la gente escuche".

Más tarde, Trump lanzó otro ataque a Carlson, quien había hablado en nombre de Trump en la Convención Nacional Republicana de 2024. "Alguien por favor explique al excéntrico Tucker Carlson que, ¡IRÁN NO PUEDE TENER UN ARMA NUCLEAR!", escribió el presidente en las redes sociales.

Otros destacados seguidores de Trump también han expresado preocupaciones sobre hasta dónde debería llegar el presidente en su apoyo a Israel.

La representante Marjorie Taylor Greene de Georgia y el fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, están entre los destacados aliados de Trump que han señalado que los votantes apoyaron a Trump porque prometió no involucrar a la nación en conflictos extranjeros y ser cauteloso con la expansión de la implicación de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio.

Durante su campaña prometió poner fin rápidamente a las brutales guerras en Gaza y Ucrania, pero ha tenido problemas para encontrar un desenlace para cualquiera de esos conflictos.

"Ningún tema divide actualmente a la derecha tanto como la política exterior", publicó Kirk en X la semana pasada, poco antes de que Israel comenzara a llevar a cabo sus ataques. "Estoy muy preocupado, basado en lo que he visto en la base en los últimos meses, que esto causará una gran división en MAGA y potencialmente interrumpirá nuestro impulso y nuestra presidencia increíblemente exitosa".

Pero también hay partidarios de Trump, incluido el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que alegan que este es el momento de Trump para asestar un golpe decisivo a Irán. Graham ha pedido a Trump que "apoye completamente" a Israel y destruya el programa nuclear de Irán.

"Nadie puede decir que el presidente @realDonaldTrump no ha intentado buscar la paz respecto a Ucrania-Rusia e Israel-Irán", escribió Graham en X el lunes por la noche. "Ha hecho un esfuerzo adicional y lo aprecio. Sin embargo, tienes que tener socios dispuestos para hacer la paz. Irán jugó al mismo viejo juego con el tipo equivocado".

