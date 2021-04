Con estas monedas de hace 400 años se podría resolver el misterioso caso del pirata fugitivo más buscado de la historia

El 7 de septiembre de 1695, el barco pirata Fancy, comandado por Every, emboscó y capturó el Ganj-i-Sawai, un barco real propiedad del emperador indio Aurangzeb, entonces uno de los hombres más poderosos del mundo. A bordo no solo estaban los fieles que regresaban de su peregrinaje, sino también decenas de millones de dólares en oro y plata.

"Encontrar esas monedas, para mí, fue algo enorme", dijo Hanna, autora del libro de 2015, "Pirate Nests and the Rise of the British Empire". “La historia del Capitán Every es de importancia mundial. Este objeto material, esta cosita, puede ayudarme a explicar eso ".