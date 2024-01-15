Logran hacer el mapa de las “ciudades perdidas” en el Amazonas

Video Tiene más de 72 metros de alto: así es la Pirámide de La Danta, una majestuosa obra de arquitectura maya

Arqueólogos han descubierto un grupo de ciudades perdidas en la selva del Amazonas que se estima que fue hogar de unos 10,000 habitantes hace unos 2,500 años, es decir, unos 1,000 años más que cualquier otra sociedad amazónica compleja conocida hasta ahora.

Con el uso de una tecnología de mapeo láser, llamada lidar, se ha revelado una densa red de ciudades interconectadas, ahora escondidas bajo la selva en el valle de Upano, en Ecuador, según la investigación publicada recientemente en la revista Science.

PUBLICIDAD

La investigación de los asentamientos empezó hace más de dos décadas, cuando el arqueólogo Stéphen Rostain descubrió por primera vez una serie de montículos de tierra y caminos enterrados en Ecuador. En ese momento, "no estaba seguro de cómo encajaba todo", dijo Rostain, quien es uno de los investigadores que informó sobre el hallazgo en esa publicación especializada.

Lo que reveló el mapeo con tecnología láser

Esta imagen obtenida con la tecnología LiDAR proporcionada por investigadores en enero de 2024 muestra complejos de plataformas rectangulares colocadas para formar cuadrados y distrubuids a lo largo de caminos en el sitio de Kunguints, en el valle del Upano en Ecuador. Imagen Antoine Dorison, Stéphen Rostain/AP



El mapeo reciente reveló que esos sitios eran parte de una densa red de asentamientos y caminos de conexión, escondidos en las estribaciones boscosas de los Andes, que duró alrededor de 1,000 años.

"Era un valle perdido de ciudades. Es increíble", dijo Rostain, quien dirige las investigaciones en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

La tecnología lidar usada por el equipo permitió a los investigadores ver a través de la cubierta forestal y reconstruir los sitios antiguos que se encuentran debajo. Los asentamientos fueron ocupados por el pueblo Upano entre aproximadamente el 500 a.C. y del 300 al 600 d.C., un período más o menos contemporáneo con el Imperio Romano en Europa.

Los edificios residenciales y ceremoniales erigidos sobre más de 6,000 montículos de tierra estaban rodeados de campos agrícolas con canales de drenaje. Las carreteras más grandes tenían 33 pies de ancho y se extendían de 6 a 12 millas.

El hallazgo de esta red urbana muestra la diversidad de antiguas culturas amazónicas no reconocidas, que los arqueólogos apenas están comenzando a reconstruir.

PUBLICIDAD

Una ciudad amazónica tan grande como Londres

Si bien es difícil estimar las poblaciones, se calcula que el sitio albergaba al menos 10,000 habitantes, y tal vez hasta 15,000 o 30,000 en su apogeo, dijo el arqueólogo Antoine Dorison, coautor del estudio. Eso es comparable a la población estimada del Londres de la época romana, que por aquel entonces la ciudad más grande de Gran Bretaña.

Los expertos indican que es muestra de una ocupación muy densa y una sociedad compleja única en la región, considerando lo temprano que era.

José Iriarte, arqueólogo de la Universidad de Exeter, dijo que se habría requerido un elaborado sistema de mano de obra organizada para construir los caminos y miles de montículos de tierra.

"Los incas y los mayas construían con piedra, pero la gente de la Amazonía normalmente no tenía piedra disponible para construir: construían con barro. Sigue siendo una cantidad inmensa de trabajo", dijo Iriarte.

Iriate, quien no participó en el trabajo que publica Science, se especializa en sistemas ambientales humanos de América Latina, el proceso de poblamiento del continente americano y el surgimiento de sociedades complejas en las Américas.

La compleja geografía humana de la Amazonía

A menudo se piensa que la Amazonía es una "naturaleza prístina con solo pequeños grupos de personas. Pero descubrimientos recientes nos han mostrado cuánto más complejo es realmente el pasado", dijo.

Recientemente, los científicos también han encontrado evidencia de intrincadas sociedades de la selva tropical que precedieron al contacto europeo en otras partes de la Amazonía, incluidos Bolivia y Brasil.

PUBLICIDAD

"Siempre ha habido una increíble diversidad de personas y asentamientos en la Amazonía, no solo una forma de vivir", dijo Rostain. "Estamos aprendiendo más sobre ellos".

Mira también: