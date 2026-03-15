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Tormenta de arena golpea campamentos de desplazados en Gaza

En medio de la tormenta, muchas familias lucharon por sostener sus refugios improvisados para evitar que fueran arrancados por las ráfagas de viento.

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Por:N+ Univision
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Video Así se ve la tormenta de arena que pinta de anaranjado la ciudad de Marrakech

Una tormenta de arena azotó los campamentos de tiendas de campaña en el sur y el centro de Gaza, provocando daños en los refugios improvisados donde viven miles de palestinos desplazados.

De acuerdo con información de CNN, los fuertes vientos destruyeron varias tiendas de campaña y arrastraron pertenencias, mientras las personas intentaban proteger lo poco que tenían.

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Polvo cubre Franja de Gaza

En medio de la tormenta, muchas familias lucharon por sostener sus refugios improvisados para evitar que fueran arrancados por las ráfagas de viento.

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La tormenta estuvo acompañada por una d ensa nube de polvo anaranjado que cubrió gran parte de la Franja de Gaza. Según France 24, los servicios de emergencia recomendaron a la población permanecer en sus casas durante el fenómeno.

Las autoridades también advirtieron que las personas con enfermedades respiratorias debían extremar precauciones debido a la gran cantidad de polvo suspendido en el aire.

Los equipos de emergencia pidieron además a los residentes asegurar sus tiendas de campaña para evitar que salieran volando por la intensidad del viento.

Desplazamiento masivo

Estas recomendaciones se produjeron mientras el polvo cubría la zona y las condiciones climáticas dificultaban las actividades cotidianas de la población.

La guerra de Israel contra Hamás ha dejado desplazada a la mayoría de los dos millones de habitantes de Gaza. Muchas de estas personas viven actualmente en tiendas de campaña o en edificios dañados.

Estas condiciones dejan a gran parte de la población con escasa protección frente a fenómenos como la lluvia, el viento o las tormentas de arena, lo que aumenta la vulnerabilidad de quienes ya se encuentran desplazados.

JICM

Video Una tormenta de arena tiñe de rojo el cielo de la capital de Sudán
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