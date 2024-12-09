Cerca de 200 personas mueren violentamente en Haití a manos de pandillas

Video Vuelo de Spirit Airlines es impactado con varios disparos: una asistente de vuelo sufrió heridas leves

Cerca de 200 personas fueron asesinadas en un barrio de la capital de Haití el fin de semana en un aparente acto de venganza, según informó a los medios un alto oficial de las Naciones Unidas.

“Sólo el pasado fin de semana, al menos 184 personas fueron asesinadas en la violencia orquestada por el líder de una poderosa banda en la capital haitiana de Puerto Príncipe, en la zona de Cité Soleil”, dijo en Ginebra el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Venganza y brujería

“Estos últimos asesinatos elevan el número de muertos sólo este año en Haití a una asombrosa cifra de 5,000 personas”, agregó el funcionario en relación a las muertes causadas por la crisis de violencia que azota a la empobrecida nación caribeña.

Cité Soleil (Ciudad del Sol) es uno de los barrios más pobres, violentos y densamente poblados de Puerto Príncipe.

Los asesinatos fueron atribuidos a la venganza personal del jefe de una banda criminal que culpaba a los practicantes del vudú por la muerte de su hijo menor ocurrida la semana pasada, de acuerdo con el grupo local de derechos humanos Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, citado por Reuters.

Desesperado por buscar la mejoría de su hijo enfermo, Monel “Mikano” Felix, líder de la banda Wharf Jeremie, había buscado el consejo de un sacerdote vudú que le dijo que personas mayores de la zona habían hecho daño a su hijo a través de actos de brujería, según informó la RNDDH.

El niño murió el sábado, lo que llevó a los miembros de Wharf Jeremie a matar a personas mayores con machetes y cuchillos, según informó la organización.

“Se quemaron cuerpos mutilados en las calles”, dijo la RNDDH a través de una declaración.

No se trata de la primera vez que se señala a Félix de matar a personas mayores que practicaban el vudú. También se le atribuyen los asesinatos de 12 ancianas practicantes de los ritos religiosos en 2021, según RNDDH.

Casi 130 de los muertos tenían más de 60 años, de acuerdo con información de la ONU.

Se profundiza la crisis en Haití

Durante años Haití ha estado sumida en una crisis de autoridad que ha permitido que pandillas criminales armadas impongan su dominio en vastas secciones de la capital y otros lugares del país, logrando expulsar al primer ministro en la primavera.

La violencia de pandillas también ha desplazado a unas 700,000 personas en los últimos años mientras hombres armados queman y saquean comunidades en un intento por controlar más territorio.

La violencia y las muertes no han cesado a pesar de la presencia en Haití de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, una fuerza policial respaldada por la ONU compuesta por agentes provenientes de Kenia, desplegada a principios de este año.

Un portavoz de la misión dijo que no estaban al tanto de los asesinatos en Cité Soleil, según The New York Times.

De acuerdo con datos de la ONU, en lo que va de año se han registrado más de 5,000 muertos en Haití y cerca de 2,060 heridos.

Varias aerolíneas estadounidenses suspendieron sus vuelos desde y hacia Haití a principios de noviembre, después de que un avión de la aerolínea Spirit recibiera varios disparos cuando intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture en la capital, Puerto Príncipe.

American Airlines anunció el fin de semana que no reanudará sus vuelos en febrero como se había dicho, estableciendo la suspensión de sus rutas a Haití como indefinida, al igual que hicieron Spirit Airlines y JetBlue Airways.

Con información de The Associated Press.

