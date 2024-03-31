La alianza entre Kim Jong Un y Vladimir Putin irrumpe en la ONU: estas son las consecuencias

Video ¿Cómo es el lujoso tren antibalas con el que viajó Kim Jong Un a Rusia?

Corea del Norte lleva años bajo una extensa y compleja red de sanciones de la ONU por sus ilegales programas de armas nucleares y de misiles balísticos, cuyas violaciones son cuidadosamente seguidas y monitoreadas por expertos.

Pero con un veto, Rusia ha puesto fin a gran parte de este trabajo: no levantando las sanciones, pero sí dando por terminada la supervisión de la ONU, una importante victoria para Kim Jong Un de Corea del Norte, según los expertos.

"La única sorpresa real para quienes siguen este tema es que esto no sucedió antes", dijo Eric Penton-Voak, quien fue coordinador del panel supervisor hasta el año pasado, al sitio especializado NK News, con sede en Seúl.

¿Qué pasó en el Consejo de Seguridad de la ONU?

Después de que Corea del Norte probara una segunda arma nuclear en 2009 y la ONU impusiera sanciones a Pyongyang, se creó un panel de expertos (con el apoyo de Rusia y China) para monitorear e informar sobre cualquier actividad que violara las sanciones.

El mandato del panel expira anualmente a finales de abril y este año Rusia bloqueó su renovación. Semanas antes, el panel había dicho que estaba investigando informes sobre transferencias de armas entre Moscú y Pyongyang.

Pyongyang ha enviado cantidades significativas de armas a Rusia para su uso en Ucrania, según afirman Seúl y Washington.

El veto de Rusia es "casi comparable a destruir una cámara de seguridad para evitar ser pillado in fraganti", afirmó Hwang Joon-kook, embajador de Seúl ante la ONU.

¿Por qué Rusia vetó la renovación del panel de supervisión de las sanciones?

Rusia afirma que el organismo no estaba haciendo su trabajo. El trabajo del panel "se reduce cada vez más a hacer el juego a los enfoques occidentales", afirmó el embajador de Moscú ante la ONU, Vassily Nebenzia, acusándolo de "redifundir información sesgada".

Moscú se ha acercado a Pyongyang en los últimos años, particularmente desde que Rusia fue sometida a sanciones occidentales por su invasión de Ucrania.

"Rusia ha revelado su oposición a las sanciones contra su propio país a través de Corea del Norte", dijo a la AFP Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

¿Cuál es la posición de China, histórico aliado del régimen norcoreano?

Pekín, durante mucho tiempo el aliado más importante de Pyongyang, se abstuvo en la votación en lugar de unirse a Rusia en el veto.

"Una solución política es el único camino", afirmó el viernes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, al explicar la abstención. "La situación actual en la península (de Corea) sigue siendo tensa y la imposición ciega de sanciones no puede resolver el problema", afirmó.

China ha apoyado la flexibilización de las sanciones contra el Norte y, antes de la votación, había respaldado las propuestas rusas para introducir las llamadas cláusulas de extinción y reducir la frecuencia de los informes de los paneles.



Pero "para consternación de Pekín, la cooperación trilateral entre Washington, Seúl y Tokio puede en realidad aumentar" debido a la desaparición del panel mientras los aliados buscan contrarrestar a Pyongyang, dijo Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Ewha en Seúl.

Además, "podrían hacerse públicas más pruebas de violaciones de las sanciones, ya que la influencia restrictiva que Rusia y China tenían sobre los informes que generaban titulares desaparecerá con el panel de la ONU", dijo.

¿Qué cambiará después del veto ruso en el Consejo de Seguridad?

Las sanciones al Norte se están volviendo cada vez más ineficaces, dicen los expertos, gracias en gran parte a Rusia y China. A medida que las rivalidades globales se intensificaron, alrededor de 2019, Moscú y Pekín comenzaron a presionar para que se aliviaran las sanciones en Naciones Unidas.

En ese momento, Rusia "utilizó a Corea del Norte como influencia para protestar contra la expansión de la OTAN hacia el este en Europa y el fortalecimiento de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico occidental", dijo Hong, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

El expresidente estadounidense Donald Trump, que mantuvo reuniones históricas pero finalmente fallidas con el líder norcoreano, Kim Jong Un, también empleó una retórica agresiva contra Pekín durante su mandato.

El único significado del veto de esta semana fue que "finalmente ha quedado clara la posición real de Rusia (y China) hacia el panel y el régimen de sanciones más amplio", dijo Eric Penton-Voak.

Recientemente, Pyongyang ha tomado medidas para aprovechar el estancamiento en Naciones Unidas, intensificando las pruebas de misiles y el desarrollo de armas y declarándose una potencia nuclear "irreversible" en 2022.

Si Washington quiere cambiar esta trayectoria, "la cooperación de China y Rusia, que tienen más interacciones con Corea del Norte, es crucial", dijo a la AFP Yang Moo-jin, presidente de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Seúl.

¿Y las relaciones entre Rusia y Corea del Norte?

Kim se reunió con el presidente Vladimir Putin en septiembre del año pasado, y el líder de Pyongyang declaró que los lazos con Moscú eran la "prioridad número uno" de su país.

Posteriormente, los dos países han intensificado la cooperación, y Seúl afirmó a principios de este mes que el Norte ha enviado 7,000 contenedores de armas a Rusia para su guerra con Ucrania.

La frontera de Corea del Norte permanece en gran medida cerrada debido a las restricciones de la era de la pandemia, pero un grupo de turistas rusos visitó Pyongyang el mes pasado, el primer grupo turístico extranjero conocido desde covid. El jefe de espionaje de Moscú visitó esta semana, dijo la oficial Agencia Central de Noticias de Corea.

El veto de Rusia marca una verdadera victoria para Kim Jong Un, según le dijo a la Agencia de Noticias Yonhap Patrick Cronin, presidente de seguridad de Asia-Pacífico en el Instituto Hudson. "El cortejo de Kim Jong Un al Kremlin da sus frutos. Pyongyang quiere poner fin a las sanciones sin frenar sus programas de armas estratégicas", afirmó.

