Posible sucesora de Kim Jong Un: Inteligencia de Corea del Sur habla sobre la hija del mandatario

La agencia de inteligencia de Corea del Sur informó este jueves 12 de febrero 2026 a legisladores de ese país que considera que la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong Un podría estar próxima a ser señalada como su futura sucesora, en un movimiento que buscaría consolidar la dinastía familiar en su cuarta generación.

La evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) llega mientras Corea del Norte se prepara para celebrar a finales de mes su mayor congreso político, en el que se espera que Kim presente sus objetivos para los próximos cinco años y refuerce su control autoritario sobre el país.

En un informe cerrado, funcionarios del NIS señalaron que están siguiendo de cerca si la hija de Kim —presumiblemente llamada Kim Ju Ae, de unos 13 años— aparece junto a su padre ante miles de delegados durante el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores, según explicó el legislador Lee Seong Kweun, presente en la reunión.

Una presencia cada vez más pública

Kim Ju Ae hizo su primera aparición pública durante una prueba de misil de largo alcance en noviembre de 2022. Desde entonces, ha acompañado a su padre en un número creciente de eventos, incluidos tests de armamento, desfiles militares y aperturas de fábricas. En septiembre pasado, viajó con él a Pekín para la primera cumbre de Kim con el líder chino Xi Jinping en seis años, en el marco de un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

La especulación sobre su futuro político se intensificó el mes pasado cuando acompañó a sus padres en la visita de Año Nuevo al Palacio Kumsusan, el mausoleo familiar donde reposan los cuerpos embalsamados de su abuelo y bisabuelo, los líderes de la primera y segunda generación del país. Para algunos expertos, esta visita sería la señal más clara hasta ahora de que se perfila como heredera del liderazgo de su padre, de 42 años.

Cambio de percepción en Seúl

Inicialmente, las autoridades surcoreanas dudaban de que Kim Ju Ae pudiera convertirse en líder, citando la tradición profundamente conservadora de Corea del Norte y la histórica predominancia masculina en la política. Sin embargo, su visibilidad creciente en medios estatales ha motivado una revisión de esa evaluación.

En septiembre, el NIS ya había señalado que la decisión de Kim Jong Un de llevarla a China formaba parte de la construcción de un “relato” que podría allanar el camino para su sucesión. Según Lee, lo notable de la última evaluación es que los funcionarios ahora usan el término “etapa de sucesora designada”, un cambio significativo respecto a la anterior descripción de “entrenamiento de sucesora”.

El legislador agregó que la agencia mencionó su participación cada vez más frecuente en eventos militares importantes, su inclusión en la visita familiar a Kumsusan y señales de que Kim Jong Un empieza a consultar su opinión en algunos asuntos de política.

Poca información sobre la hija de Kim Jong Un

A pesar de su creciente presencia en actos de propaganda, los medios estatales norcoreanos nunca han publicado su nombre, refiriéndose a ella únicamente como la “respetada” o “más querida” hija de Kim Jong Un. La creencia de que se llama Kim Ju Ae proviene de un relato del exjugador de la NBA Dennis Rodman, quien recordó haber sostenido a la bebé durante un viaje a Pyongyang en 2013. Según inteligencia surcoreana, se estima que nació ese mismo año.

El NIS también señaló que Kim y su esposa podrían tener un hijo mayor y un tercer hijo cuya identidad de género se desconoce. Desde la fundación de Corea del Norte en 1948, el país ha sido gobernado únicamente por hombres de la familia Kim: primero Kim Il Sung, luego su hijo Kim Jong Il, y finalmente Kim Jong Un, quien fue designado heredero a los 26 años durante un congreso del partido en 2010, tras un derrame cerebral de su padre.

Algunos analistas sugieren que la decisión de presentar públicamente a su hija desde temprano refleja la experiencia de Kim Jong Un de haber sido precipitado al poder con poca preparación.

El congreso del partido como posible escenario de sucesión

La visita de Kim Ju Ae a Kumsusan el mes pasado coincidió con la primera de su padre al lugar en tres años. Dado que el mausoleo es un símbolo central de la autoridad de la familia Kim, el viaje podría interpretarse como un gesto simbólico para presentar a su hija como heredera ante los cuerpos de su abuelo y padre, de cara al Congreso del Partido de los Trabajadores, explicó Cheong Seong-Chang, analista sénior del Sejong Institute.

El congreso, que se celebrará a finales de febrero y cuya última edición tuvo lugar entre 2016 y 2021, podría servir como escenario para formalizar planes de sucesión, por ejemplo otorgándole a Kim Ju Ae un cargo de alto rango dentro del partido, como secretaria general o segundo puesto en la jerarquía, aunque es probable que estos detalles no se divulguen de inmediato, indicó Cheong.

Algunos analistas cuestionan si recibiría un rol formal debido a que los estatutos del partido exigen tener al menos 18 años. Según Koh Yu-hwan, expresidente del Institute of National Unification, las señales de sucesión podrían ser más sutiles, como elogios al partido por la longevidad del régimen y la continuidad de la “herencia revolucionaria exitosa”.

“Si aparecen comentarios en ese sentido, sería razonable pensar que Ju Ae ha sido consolidada como heredera”, concluyó Koh.

