Israel ataca a Irán: un incidente con drones y una respuesta fría que invita a la desescalada

La anunciada represalia de Israel a Irán tras la ofensiva con que el fin de semana Teherán respondió al bombardeo de su consulado en Damasco se materializó este viernes en un episodio de alcance limitado que los iraníes parecen interpretar como el final de la presente escalada.

Y es que, en medio de los llamados a la contención de la comunidad internacional, los observadores temían una respuesta mucho más contundente de Israel, que llevaba días anunciando una respuesta al ataque con 300 drones y misiles del sábado pasado.

PUBLICIDAD

Pero de acuerdo con funcionarios iraníes citados por The New York Times, se trató de al menos tres drones de pequeño tamaño, que creen que fueron lanzados desde el interior del país.

También resultó de alguna forma sorprendente la reacción de Irán, que no tardó en salir a neutralizar los temores de escalada hacia una guerra abierta en Medio Oriente con las primeras noticias de explosiones en la provincia central de Isfahán.

Los iraníes, de hecho, amanecieron con reportes en la televisión estatal que minimizaban lo ocurrido e insistían en que la vida continuaba con normalidad en la zona. “La calma prevalece en Isfahán, la gente se burla del reporte de ataque israelí”, decía un titular de una agencia de noticias local citada por AFP.

Ante la pregunta de si Irán responderá a la agresión de este viernes, el general de división Abdul Rahim Musavi dijo a la agencia iraní Defa Press, especializada en defensa: "Ya se ha visto la respuesta de Irán", en una aparente alusión al ataque del pasado sábado a Israel.

Video ¿Por qué Irán atacó a Israel? Cronología de 15 días de tensión

"Parecemos estar en un momento en el que ambas partes están buscando salir del actual ciclo de escalada, con Israel llevando a cabo un ataque muy limitado para demostrar alguna respuesta a los ataques iraníes y Teherán rápidamente restando importancia al incidente para no verse obligado a responder", afirmó Julien Barnes-Dacey, director del programa de Medio Oriente y Norte de África del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Por el momento, ninguna de las partes quiere una guerra directa", le dijo a la AFP.

PUBLICIDAD

Pero advirtió que sigue existiendo el peligro de una confrontación más amplia, y que todavía "no está claro" si la acción de este viernes representa "el alcance total de la respuesta israelí".

De hecho, las tensiones siguen siendo altas en la frontera entre Líbano e Israel, especialmente con el grupo militante libanés Hizbolá, respaldado por Teherán. También está la guerra en la Fraja de Gaza, donde sigue existiendo el riesgo de que Israel pueda lanzar una nueva ofensiva en Rafah.

Las autoridades de Gaza reportaron este viernes que la cifra de fallecidos en la Franja alcanzó los 34,000 desde que Israel comenzó la campaña bélica con que respondió al ataque del 7 de octubre de milicianos islamistas palestinos que mataron a 1,200 personas y secuestraron a otras 250.

"Si bien es posible que estemos saliendo de este actual ciclo de escalada, la guerra regional más amplia continúa y sigue siendo más intensa que nunca", dijo.

Cuál era el objetivo de Israel en el ataque a Irán

Aunque inicialmente Israel no confirmó ni desmintió la autoría del ataque, como tampoco el del consulado iraní en Damasco, un ministro italiano comentó en el G-7 que la delegación estadounidense había informado que Israel les había dado un aviso de último momento sobre una acción con drones.

El ataque se produjo en la provincia de Isfahán, que es conocida por ser sede de importantes instalaciones del sector atómico, aunque no había indicaciones de que fuera dirigido al sitio del controversial programa nuclear iraní.

PUBLICIDAD

Un reporte sin confirmar citado por AFP apunta a una instalación militar no nuclear como el principal objetivo.

"Lo que hay que subrayar es una casi simetría entre los dos ataques. Hay cierta moderación por ambas partes", dijo Hasni Abidi, director del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo en Ginebra.

"Los indicios objetivos nos muestran que para los iraníes este es un asunto cerrado, y que para los iraníes, más que para los israelíes, no hay interés en que esta tensión continúe".

Agnes Levallois, vicepresidenta del Instituto de Investigación y Estudios del Mediterráneo Medio Oriente, dijo que como la prioridad de Israel sigue siendo derrotar a Hamas en Gaza, Irán tiene un interés mucho mayor en reducir la tensión.

"Lo que entiendo de la posición iraní es que los iraníes realmente buscan la desescalada. Hicieron lo que sintieron que tenían que hacer, pero no quieren ir más allá de eso".

"Pero para mí, Israel está en una lógica de escalada y en absoluto en una lógica de desescalada", dijo.

La complicada posición de EEUU: en defensa de Israel y en contra de sus ataques

De hecho, el ataque, aunque fuera limitado, llegó a pesar de que EEUU y la comunidad internacional habían urgido a Israel a no tomar represalias contra la ofensiva iraní, que ya de por sí era una respuesta al ataque contra su consulado en Damasco.

Según The New York Times, ese ataque atribuido a Israel fue recibido con enfado en el gobierno de Estados Unidos, que ha insistido en los llamamientos al gobierno de Benjamín Netanyahu en que no de pie a una escalada mayor.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, en cualquier caso, sigue apoyando casi sin fisuras a Israel. El Congreso prepara un nuevo y multimillonario paquete de ayuda militar y, hasta la noticia del ataque israelí, los titulares internacionales los copaba el veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la adhesión de los palestinos como Estado de pleno derecho de Naciones Unidas.

Desde Italia, donde llegó para la reunión del G-7, el secretario de Estado, Antony Blinken, se negó a comentar sobre el ataque de este viernes pero enfatizó que Estados Unidos no estuvo involucrado en ninguna acción y estaba comprometido a trabajar para una “desescalada” en la región.

Cuando se le pidió que describiera la actual relación entre Estados Unidos e Israel, Blinken señaló que Tel Aviv toma sus propias decisiones y Estados Unidos está comprometido con su seguridad.

“Estamos comprometidos a ayudar a Israel a defenderse y, según sea necesario, a participar en su defensa, como vieron hace apenas unos días”, dijo Blinken, refiriéndose a la acción de Estados Unidos y sus aliados para ayudar a Israel a repeler el ataque con misiles y drones iraníes del fin de semana.

Este compromiso ha puesto a la Casa Blanca en una senda marcadamente diferente a la de sus históricos aliados de la Unión Europea. Por ejemplo, el veto de EEUU a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la adhesión del Estado palestino como miembro de pleno derecho tuvo en frente a Francia, que votó a favor. Solo Reino Unido y Suiza (que no son miembros dela UE) se abstuvieron, el resto de miembros voto que sí.

PUBLICIDAD

La Unión Europea, además, dio este viernes luz verde oficialmente a sus primeras sanciones contra colonos israelíes responsable de actos violentos contra palestinos en Cisjordania, en concreto contra cuatro personas y dos entidades.

Y España insistió este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU que la eventual entrada de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU es parte de la solución al conflicto más antiguo al que se enfrenta la comunidad internacional.

A nivel bilateral, España se dispone a reconocer en breve el Estado palestino y sumarse así a los 139 países del mundo que ya lo hacen, a pesar de que no hay una postura común de la Unión Europea al respecto.

Con información de AP, AFP y EFE.

Mira también: