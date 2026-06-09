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Donald Trump confirma que Irán derribó un helicóptero militar de EEUU en el estrecho de Ormuz y advierte que "debe responder"

A través de un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario republicano confirmó el ataque y anunció que debe haber una respuesta por parte de Estados Unidos

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Video Medio Oriente hoy 9 de junio | Donald Trump prevé un acuerdo de paz con Irán en pocos días

El presidente Donald Trump informó este martes 9 de junio que anoche los iraníes derribaron uno de sus helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaban en el estrecho de Ormuz.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario dijo que los dos pilotos involucrados se encuentran sanos y salvos.

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“Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, señaló Trump.

Cabe destacar que el presidente Trump se había mostrado optimista con el acuerdo con la República Islámica sin dar detalles al respecto. “Estamos muy cerca de tener un acuerdo muy, muy bueno, sólido y poderoso”, apuntó el mandatario.

Comando Central de Estados Unidos había confirmado que se había estrellado sin dar las causas

A través de un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos informó que dos miembros de la tripulación de un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos fueron rescatados por las fuerzas estadounidenses, luego de que se estrellara en la costa de Omán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que los soldados se encontraban sanos y salvos. Al igual que se estaban investigando las causas del incidente.

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