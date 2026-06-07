Israel Israel afirma que Irán lanzó misiles contra su territorio; es el primer bombardeo tras el frágil alto el fuego El ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles procedentes de Irán, pero advirtió que "la defensa no es hermética" y añadió que sonaron las sirenas en varias zonas del país

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Israel dijo el domingo que Irán lanzó misiles contra su territorio en el primer bombardeo de este tipo desde que entró en vigor un frágil alto el fuego a principios de abril, lo que complica aún más los esfuerzos de mediación para un acuerdo que ponga fin a la guerra.

La cadena estatal iraní confirmó los lanzamientos de misiles y citó a las fuerzas armadas, que afirmaron que "si Israel responde a los ataques iraníes o no detiene sus ataques contra el Líbano, los ataques iraníes continuarán".

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El ejército israelí afirmó haber interceptado todos los misiles procedentes de Irán, pero advirtió que «la defensa no es hermética» y añadió que sonaron las sirenas en varias zonas del país. Se oyeron múltiples explosiones en el norte de Israel, pero Hezbolá , grupo respaldado por Irán que suele atacar la zona, no emitió ningún comentario de inmediato.

No se reportaron de inmediato víctimas ni daños en Israel. La Casa Blanca no respondió de inmediato a los mensajes sobre los lanzamientos de misiles.

Teherán había advertido de represalias después de que Israel atacara el domingo los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, desafiando la petición de Washington de que cesara sus ataques días atrás. Israel lo calificó como una represalia por los disparos de Hezbolá contra el norte de Israel ese mismo día.

El ataque israelí contra Beirut se produjo pocos días después de que los gobiernos libanés e israelí acordaran un alto el fuego en conversaciones auspiciadas por Estados Unidos, aunque Hezbolá rechazó el acuerdo. El ataque contra un edificio residencial dejó dos muertos y veinte heridos, según informó el Ministerio de Salud del Líbano.

Ataques de Irán a Israel no ayudan a las negociaciones: Trump

Luego de darse a conocer la información, el presidente Donald Trump aseguró que los ataques de Teherán en contra de Israel no ayudan a las negociaciones, las cuales no han logrado concluir en un acuerdo que prolongue el alto el fuego.