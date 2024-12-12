Cambiar Ciudad
Hallan en Siria a un estadounidense que llevaba siete meses detenido por el régimen de Bashar al-Assad

Travis Timmerman declaró a la red de televisión Al-Arabiya en una entrevista el jueves que se le había tratado bien. Indicó que, en una peregrinación religiosa, había cruzado desde Líbano a Siria, donde fue arrestado.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Con disparos al aire y estatuas derribadas: así celebraron en Siria el fin del gobierno de al-Assad

Travis Timmerman, un estadounidense que afirmaba haber cruzado a pie a Siria, fue liberado tras siete meses de detención a manos del régimen del depuesto Bashar al-Assad.

Timmerman declaró a la red de televisión Al-Arabiya en una entrevista el jueves que lo habían tratado bien. Indicó que cruzó a Siria desde Líbano en una peregrinación religiosa.

La cadena siria difundió un video donde se ve al estadounidense liberado sentado en una habitación junto a otros hombres y con una manzana en la mano: durante la grabación, él pregunta dónde se encuentra y le responden en Diyabie, al sur de Damasco.

Las autoridades estadounidenses, según el canal, agregaron que sigue la búsqueda de otros nacionales arrestados o desaparecidos en territorio sirio, como el periodista Austin Tice, en paradero desconocido desde 2012.

Timmerman detalla cómo salió de la cárcel siria en la que estaba

En respuesta a una cuestión que le formulan sobre cómo logró salir de la cárcel donde estaba recluido, el estadounidense detalló que fue ayudado por un hombre y una mujer joven, y que luego caminó hacia el suroeste de la capital siria en dirección a Jordania.

La televisión árabe internacional Al Arabiya logró entrevistar al hombre, que se identificó como Travis Timmerman, un peregrino que entró en Siria ilegalmente desde el Líbano en mayo pasado.

Video ¿Por qué, tras invadir Gaza y Líbano, Israel ataca ahora a Siria? Te explicamos

ABC News reportó que las autoridades estadounidenses creen que efectivamente quien aparece en las imágenes es Timmerman, de 29 años.

En su conversación con Al Arabiya, el preso liberado explicó que es cristiano y que viajó a Siria en una peregrinación religiosa hace siete meses, cuando fue apresado por las fuerzas del régimen de Al Asad.

Aseguró que sus carceleros le trataron bien y que no fue golpeado, aunque podía oír los gritos de otros reclusos que eran torturados.

El hombre apareció en videos que circularon en línea antes el jueves en los que los rebeldes decían que lo habían localizado y que lo mantenían a salvo.

Con información de EFE y AP.


